Od lutego trwa nabór wniosków na nowy okres rozliczeniowy 800 plus, który rozpoczął się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 31 maja 2025. Z danych opublikowanych przez ZUS wynika, że do tej pory w całym kraju wpłynęło 4,5 mln wniosków o 800 plus na ponad 7 mln dzieci.

Reklama

Aby zachować ciągłość świadczenia, rodzice i opiekunowie musieli złożyć wniosek o przyznanie środków z programu do 30 kwietnia 2024 r. Dało im to gwarancję wypłaty jeszcze w czerwcu. Złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze do 30 czerwca daje gwarancję, że wypłatę za czerwiec, lipiec i sierpień uprawnieni rodzice i opiekunowie otrzymają najpóźniej do 31 sierpnia 2024 r. - przekazał Grzegorz Dyjak z Centrali ZUS.

Terminy wypłat 800 +

od 1 do 30 czerwca 2024 r. - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do 31 sierpnia 2024 r.,

- w terminie do od 1 do 31 lipca 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - w terminie do 30 września 2024 r.,

- w terminie do od 1 do 31 sierpnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia - w terminie do 31 października 2024 r.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek można złożyć tylko drogą elektroniczną przez: