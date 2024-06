W PPK uczestniczy obecnie 3,50 mln osób. Oznacza to wzrost o 20 tys. osób m/m. Zauważalny jest także wzrost aktywnych rachunków PPK, których aktualnie jest 4,14 mln. Z informacji przesłanej redakcji Dziennik.pl, wynika, że partycypacja w programie wynosi 47,66 proc. Wskazano w niej, że najwięcej osób przystępujących do PPK zatrudnianych jest w firmach zatrudniających powyżej 250 osób. Tam partycypacja osiągnęła 75,70 proc. Z informacji wynika także, że wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty wzrosła o 880 mln złotych, co daje kwotę 26,47 mld zł. Średni koszt prowadzenia PPK pozostał bez zmian na poziomie 0,331 proc.

Ekspertka biura komunikacji Marta Damm-Świerkocka przekazała, że zysk statystycznego uczestnika PPK (zarabiającego do końca 2023 r. 5 300 zł i od 2024 r. 7 000 zł), oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy FZD wyniósł od 128 proc. do 170 proc. Ponadto, wzrosła średnia wieku uczestników PPK. Najchętniej w programie oszczędzają 40-latkowie.

Wpływ wzrostu minimalnego wynagrodzenia na PPK

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę ma wpływ na uprawnienia uczestnika PPK. Uczestnicy PPK mogą skorzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej do PPK. Należy pamiętać, że obniżyć wpłatę można do 0,5 proc. wynagrodzenia. Z obniżenia wpłaty może skorzystać taki uczestnik PPK, którego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym miesiącu.

Od 1 lipca minimalna wysokość wynagrodzenia za pracę wyniesie 4300 zł brutto. Oznacza to, że z obniżenia swojej wpłaty podstawowej będą mogły skorzystać osoby, których wynagrodzenie z różnych źródeł nie będzie przekraczać 5160 zł brutto. Do 30 czerwca limit ten wynosi 5090,40 zł.