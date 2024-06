W zeszłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła opracowane przez resort rodziny programy finansowania od lipca dodatków do wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 1 tys. zł brutto. Dofinansowania obejmą swoim zasięgiem pracownikom pomagającym na co dzień innym, opiekującym się dziećmi, a także wspierającym osoby starsze i potrzebujące.

Reklama

Jedną z grup, które mogą spodziewać się dodatku, są pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie.

Są to osoby zatrudnione m.in. w : ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, centrach usług społecznych - w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych, domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego; ośrodkach interwencji kryzysowej oraz w ośrodkach wsparcia (w tym: ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dziennych domach pomocy, domach dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, czy w klubach samopomocy).

Kolejną grupą, która może spodziewać się dodatku, są pracownicy jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, którzy są zatrudnieni na umowie o pracę przez jednostki organizacyjne gmin, powiatów, województw oraz pracowników zatrudnionych przez podmioty niepubliczne, które zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizują ww. zadania na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego.

Reklama

Są to: asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinnych domach dziecka, pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, pracownicy placówek wsparcia dziennego, pracownicy ośrodków adopcyjnych.

Dodatki obejmą także osoby, pełniące funkcję rodziny zastępczej. Otrzymają je także osoby prowadzące rodzinne domy dziecka.

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, niezależnie od zajmowanego stanowiska, także mogą spodziewać się dodatku. Chodzi o pracowników: żłobków, klubów dziecięcych albo dziennych opiekunów prowadzonych przez samorząd; samorządowych zespołów żłobków i klubów dziecięcych; samorządowych instytucji opieki a także samorządowych zespołów żłobków i klubów dziecięcych, które otworzą się i poniosą wydatki związane z zatrudnieniem osób na umowę o pracę w tych instytucjach.

Dodatek zostanie przyznany na okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. W kolejnych latach ma być przyznawany za okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

Co z osobami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze?

Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy, bądź w większym wymiarze czasu pracy będą otrzymywały dodatek w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy. W przypadku rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka wymiar czasu pracy nie ma zastosowania.