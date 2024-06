Nie tylko brak waloryzacji świadczeń razi internatów. Dodatkowo:

1) Zamiast radykalnej podwyżki renty rodzinnej będzie dodatek dla niektórych pobierających tą rentę.

Reklama

2) Świadczenie wspierające postrzegane jest jako dla osób najciężej poszkodowanych.

Niepełnosprawni protestują na brak waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego

Po publikacjach Infor.pl o braku waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego (obecnie jako świadomej decyzji rządu) Internauci tak zareagowali:

Co to jest zasiłek pielęgnacyjny i komu przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny należy do świadczeń opiekuńczych wymienionych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Ma on na celu częściowe pokrycie wydatków, wynikających z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Osobami uprawnionymi do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego są:

niepełnosprawne dziecko;

osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16. roku życia legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także

staruszkowie (osoby, które ukończyły 75 lat).

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Przepisy określają kilka sytuacji, gdy zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje. Dotyczy to m.in. osoby umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie czy uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Kiedy zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie?

Obecnie zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł (od 1 listopada 2019 r.).

WAŻNE! Kwota zasiłku pielęgnacyjnego podlega co 3 lata weryfikacji, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin.

Kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego oraz kryterium uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, a także wysokość świadczeń rodzinnych, w tym wysokość zasiłku pielęgnacyjnego (z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego) podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Próg wsparcia dochodowego rodzin bada i przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

W 2024 r. przypada termin takiej weryfikacji,, która - co warte podkreślenia - nie oznacza konieczności automatycznej podwyżki zasiłku.

Reklama

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 1070 w sprawie weryfikacji zasiłku pielęgnacyjnego wiceminister Sebastian Gajewski w lutym 2024 r. informował, iż "obowiązująca od 1 stycznia 2024 r. ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (…) zmieniła dotychczasowy system świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów przez wprowadzenie od 1 stycznia 2024 r. do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia oraz modyfikację warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, w związku ze zmianą ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych".

Aktualnie Rada Ministrów proponujeutrzymanie dotychczasowej wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń rodzinnych, co w praktyce oznaczałoby brak podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2024 r.

Powodem braku weryfikacji świadczeń rodzinnych i kryteriów dochodowych jest w opinii osób niepełnosprawnych i starszych m.in. funkcjonujący program 800+,świadczenie Dobry Start w wysokości 300 zł oraz nowy Program „Aktywny rodzic”, który wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Na te programy są kierowane środki budżetowe z ominięciem ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zasiłek pielęgnacyjny. Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny składa się w urzędzie miasta lub gminy. Można zrobić to w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające wiek dziecka oraz niepełnosprawność. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zasiłek pielęgnacyjny ma być przyznany osobie, która ukończyła 75 lat.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego co do zasady przyznaje się na czas nieokreślony. Jeżeli jednak orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, to prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

więcej w publikacji: Zasiłek pielęgnacyjny 2024 i 2025 r. Wioleta Matela-Marszałek