Unia Europejska planuje zastosować nowe przepisy mające na celu zwalczanie prania pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Zgodnie z tymi przepisami, zostanie wprowadzony zakaz płacenia gotówką powyżej 10 tys. euro. W styczniu Rada Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w tej kwestii.

Zakaz płacenia gotówką: Jaki limit?

Limit płatności gotówkowych zostanie ustalony na poziomie 10 tys. euro, a państwa członkowskie Unii Europejskiej będą miały możliwość dokonywania indywidualnych modyfikacji tego limitu, jednak tylko w kierunku obniżenia. W Polsce już obecnie istnieje ograniczenie na płatności gotówkowe do 15 tys. złotych.

Ograniczenia będą dotyczyć również transakcji o niższych kwotach, mieszczących się w przedziale od 3 do 10 tys. euro. W takich przypadkach konieczne będzie potwierdzenie tożsamości poprzez kontrolę osobistą, czyli przedstawienie dowodu tożsamości. Ten wymóg obowiązuje już obecnie. Natomiast przy płatnościach przekraczających 10 tys. euro konieczne będzie również potwierdzenie tożsamości.

Zakaz płacenia gotówką. Kontrole tożsamości

Kontrole tożsamości podczas płatności gotówkowych będą stosowane głównie w wybranych transakcjach, które obejmują działalność takich podmiotów jak instytucje finansowe, agencje nieruchomości, banki, firmy zarządzające aktywami, kasyna, handlowcy oraz sprzedawcy towarów luksusowych. Nowe surowe przepisy mają również zastosowanie do kryptowalut, gdzie giełdy i operatorzy portfeli będą zobowiązani do weryfikacji klientów oraz sprawdzania udzielonych przez nich informacji. Zachowanie należytej ostrożności będzie wymagane już przy transakcjach powyżej 1000 euro.

Kiedy ograniczenia mają wejść w życie?

Ograniczenia w płaceniu gotówką mają wejść w życie od 2027 roku. Kluby sportowe będą miały nieco późniejszy termin, ponieważ dla nich okres przejściowy zakończy się w 2029 roku.

Nowe przepisy mogą być utrudnieniem dla niektórych konsumentów

Ograniczenie dotyczące transakcji gotówkowych może stanowić istotne utrudnienie, zwłaszcza dla osób starszych, które przez lata preferowały gromadzenie oszczędności w formie gotówki, zamiast na kontach bankowych. W przypadku dokonywania większych zakupów, takich jak nabycie samochodu czy nieruchomości, mogą napotkać na trudności, szczególnie gdy sprzedawcą jest przedsiębiorca.

Jednak warto zauważyć, że w obecnych realiach gospodarczych większość Polaków przeprowadza transakcje o dużej wartości w sposób bezgotówkowy, korzystając z przelewów bankowych oraz innych form elektronicznych płatności. Szczególnie w transakcjach z firmami, przelewy stanowią standardową formę rozliczeń.

Pomimo kontrowersji związanych z wprowadzeniem limitu na transakcje gotówkowe, nie powinno to wywołać większych problemów, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że ustanowiony limit znajduje się na dość wysokim poziomie. Ograniczenie to ma na celu zwiększenie transparentności finansowej oraz przeciwdziałanie nielegalnym praktykom, co z kolei przyczynia się do stabilizacji i bezpieczeństwa rynku.