Płatności kartą, BLIK-iem czy smartfonem mają wiele zalet. Są szybkie, wygodne i zazwyczaj pod ręką, bo nie potrzebujemy do nich nawet… portfela. Płatności bezgotówkowe to także większe bezpieczeństwo i mniejsze ryzyko kradzieży fizycznej gotówki oraz łatwiejsze monitorowanie i kontrolowanie wydatków dzięki historii transakcji dostępnej w aplikacjach bankowych. Wreszcie, to także możliwość dokonywania transakcji międzynarodowych bez potrzeby wymiany walut i ważny aspekt ochrony środowiska, ponieważ dzięki transakcjom bezgotówkowym zmniejsza się zapotrzebowania na produkcję i transport fizycznych banknotów i monet.

Dokonując zakupu w sklepie często jednak pytani jesteśmy o to, czy potrzebujemy potwierdzenie płatności kartą. W niektórych przypadkach okazuje się, że rzeczywiście, może być ono pomocne.

Potwierdzenie płatności kartą – w jakich przypadkach może się przydać?

Potwierdzenie płatności kartą to dowód zakupu, który może okazać się istotny np. w przypadku reklamacji czy zwrotu. Nawet pomimo tego, że potwierdzenie nie zawiera kodu konkretnego produktu w przypadku zgubienia paragonu zawiera ono datę i godzinę transakcji, które pozwalają wyszukać w systemie szczegółowe informacje dotyczące transakcji.

Brak potwierdzenia płatności kartą. Kiedy może sprawić kłopot?

Istnieje jeszcze jeden przypadek, w którym brak potwierdzenia płatności kartą może spowodować kłopoty. W przypadku pytania kasjera czy wydrukować potwierdzenie transakcji warto odpowiedzieć twierdząco zwłaszcza w przypadku gdy transakcja została odrzucona.

Problemy w finalizacji transakcji mogą wynikać z różnych powodów. Zdarza się, że oprócz braku środków na koncie czy przekroczeniem określonego limitu czasu – jest to np. brak połączenia z bankiem lub awaria terminala płatniczego.

Zdarzają się przypadki, w których transakcja realizowana jest w takich przypadkach z opóźnieniem. Jeśli podejmowaliśmy kolejne próby zapłaty środki mogły zostać pobrane kilkukrotnie w ramach tej samej transakcji. W takim przypadku należy złożyć reklamację, w której potwierdzenie odrzucenia płatności może być kluczowe dla odzyskania środków, a z pewnością – pozwala ułatwić proces zwrotu środków.