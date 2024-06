Zasiłek pielęgnacyjny adresowany jest do osób o specjalnych potrzebach i ma częściowo pokrywać wydatki związane czy to z rehabilitacją, czy z koniecznością korzystania z pomocy osób trzecich, czy z zakupami lekarstw.

Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Świadczenie opiekuńcze przysługuje określonym grupom osób z niepełnosprawnością, w tym:

Reklama

dzieci,

osoby powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osoby powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność ta wystąpiła przed ukończeniem 21. roku życia,

osoby powyżej 75. roku życia.

Cukrzyca typu 1 jest jedną z chorób, które kwalifikują do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego.Obecnie wysokość tego świadczenia wynosi 215,84 zł miesięcznie i jest taka sama dla wszystkich uprawnionych. Jednak w tym roku planowana jest podwyżka. Zgodnie z przepisami, kwoty wszystkich świadczeń rodzinnych muszą być aktualizowane co trzy lata, co oznacza, że wielu chorych oczekuje na zmianę. Świadczenia z tytułu choroby są przyznawane niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie.

Zasiłek pielęgnacyjny jest zazwyczaj przyznawany na czas nieokreślony. Jednak, gdy wydane zostanie orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na czas określony, wtedy prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, kiedy upływa termin ważności tego orzeczenia.

Reklama

Zasiłek pielęgnacyjny nie będzie przyznany:

osobie, która ma prawo do otrzymywania dodatku pielęgnacyjnego;

osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie bezpłatnie;

jeśli członek rodziny otrzymuje świadczenie za granicą na pokrycie kosztów związanych z opieką nad tą osobą, chyba że przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Aby otrzymać zasiłek, konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o niepełnosprawności. Wniosek należy złożyć w odpowiednim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, zazwyczaj będzie to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Oprócz miesięcznego dodatku, pacjenci z cukrzycą typu 1 zyskują również dodatkowe korzyści, takie jak uprawnienia pracownicze, świadczenia z pomocy społecznej, dofinansowanie na turnusy rehabilitacyjne oraz wsparcie finansowe na zakup różnych rodzajów sprzętu medycznego.

Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane, a wniosek o zasiłek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od tego czasu, zasiłek będzie przyznany wstecznie od miesiąca, w którym złożono wniosek o orzeczenie. W przypadku złożenia wniosku o zasiłek po trzech miesiącach od wydania orzeczenia o niepełnosprawności zasiłek będzie przyznany od miesiąca złożenia wniosku o zasiłek.

Waloryzacja zasiłku pielęgnacyjnego 2024

Od 2019 roku aktualna stawka zasiłku pielęgnacyjnego nie uległa zmianie, co oznacza, że minęło już 6 lat bez podwyżki tego świadczenia. W 2024 roku przewidziana jest obowiązkowa weryfikacja stawek (co 3 lata), jednak nie jest to równoznaczne z automatyczną waloryzacją zasiłku. Decyzja w sprawie ewentualnej podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego będzie należała do rządu. Dotychczasowy brak waloryzacji zasiłku jest tłumaczony przez decydentów innymi inicjatywami na rzecz osób niepełnosprawnych, jak na przykład wprowadzenie świadczenia wspierającego.

Ponieważ stawka zasiłku pielęgnacyjnego jest stosunkowo niska, często jest postrzegana jako dodatek, co może być mylące, ponieważ "dodatek pielęgnacyjny" jest częścią systemu świadczeń emerytalno-rentowych i jest odrębnym świadczeniem przysługującym emerytom i rencistom. Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny są więc dwoma oddzielnymi świadczeniami wypłacanymi przez różne instytucje.