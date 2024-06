Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi co najmniej 86,29% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że od stycznia do czerwca 2024 roku minimalna podstawa wymiaru zasiłków wynosi 3660,42 zł, a od lipca do grudnia 2024 roku wzrośnie do 3710,47 zł.

Reklama

Od czego zależy wysokość zasiłku chorobowego?

Zasiłek chorobowy jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w określonych okolicznościach oraz ograniczonym czasie. Jego wysokość może wynieść:

80% podstawy wymiaru zasiłku (także za pobyt w szpitalu),

(także za pobyt w szpitalu), 100% podstawy wymiaru zasiłku (także za pobyt w szpitalu), jeżeli niezdolność do pracy wynika z: wypadku przy pracy, choroby zawodowej, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, choroby w czasie ciąży, badań lekarskich niezbędnych dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub zabiegu ich pobrania.

Dla kogo zasiłek chorobowy?

Pracownicy, którzy są ubezpieczeni, mają prawo do zasiłku chorobowego po przejściu ustalonego okresu ubezpieczenia, zwanej również okresem wyczekiwania. Dla osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu zasiłek chorobowy jest dostępny po 30 dniach ciągłego ubezpieczenia chorobowego. Natomiast osoby, które dobrowolnie się ubezpieczyły, zyskują prawo do zasiłku po upływie 90 dni ciągłego ubezpieczenia chorobowego.

W pewnych przypadkach okres wyczekiwania nie jest wymagany. Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje:

Absolwentom szkół lub uczelni, a także osobom kończącym kształcenie w szkole doktorskiej, jeśli zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do niego w ciągu 90 dni od ukończenia kształcenia.

Osobom, których niezdolność do pracy wynika z wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Osobom, które posiadają wcześniejszy, co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia.

Posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od zakończenia kadencji.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika

Warto dodać, że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie otrzymane: za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do pracy, lub za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, jeśli niezdolność do pracy pojawiła się przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku należnego pracownikowi przyjmuje się przychód, który stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne potrąconych przez pracodawcę.

Ile L4 wyniesie po lipcowej podwyżce?

Od 1 lipca 2024 roku minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wzrośnie, a świadczenie wyniesie 3710,47 zł. Warto pamiętać, że ta podstawa stanowi około 86% minimalnego wynagrodzenia za pracę, a w lipcu wynagrodzenia Polaków dodatkowo wzrosną. Pracownicy otrzymujący minimalne wynagrodzenie miesięczne dostaną na konto 4300 zł brutto.

Reklama

Zasiłek chorobowy po zakończeniu okresu ubezpieczenia?

Po zakończeniu okresu ubezpieczenia, na przykład w momencie ustania zatrudnienia, ubezpieczony nadal ma prawo do zasiłku chorobowego, jednak pod pewnymi warunkami. Zasiłek chorobowy będzie wypłacany, jeżeli nieprzerwana niezdolność do pracy trwa również po wygaśnięciu ubezpieczenia. Maksymalny okres wypłaty zasiłku po zakończeniu ubezpieczenia wynosi 91 dni. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których niezdolność do pracy wynika z poddania się niezbędnym badaniom lekarskim dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów, zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów, a także niezdolność spowodowana gruźlicą lub ciążą.