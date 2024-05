Średnie zarobki coraz wyższe

Średnia krajowa w marcu 2024 r. wyniosła 8 408,79 zł. To o 12 proc. więcej niż rok temu. Ale to i tak mało w porównaniu ze średnimi zarobkami w miastach, w których zarabia się najlepiej w Polsce. Tam bariera 10 tys. zł została już przekroczona i to znacznie. Lider wśród miast osiągnął ponad 11 tys. złotych. Trzeba jednak pamiętać, że jest to średnia płaca brutto w sektorze przedsiębiorstw. Które miasta znalazły się na podium, a gdzie zarabia się najmniej? Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane.

W tych miastach zarabia się najwięcej

Reklama

Najwyższe zarobki w kraju osiągają mieszkańcy stolicy Małopolski. Średnia pensja w Krakowie jest naprawdę imponująca. W marcu 2024 r. wyniosła dokładnie 11 372,66 zł brutto. To o 14,7 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o 13,1 proc. więcej niż rok temu. Jeszcze pół roku wstecz, we wrześniu 2023 roku średnia wynosiła tam 9648,37 zł. Zaraz za Krakowem nie znalazła się wcale Warszawa. Na drugim miejscu pod względem zarobków jest Poznań.Tam przeciętne wynagrodzenie to aż 10 731,92 zł, czyli o 28,5 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o 17,2 proc. więcej od marca 2023 r. We wrześniu przeciętne zarobki wynosiły tam 7899,70 zł. Dopiero na trzecim miejscu jest stolica ze średnią 10 634, 91 zł. Zaledwie pół roku wcześniej wynosiła ona 8838,48 zł. Powyżej 10 tys. zł zarabia się przeciętnie także w Gdańsku. Dokładna kwota to 10 550,31 zł. Powyżej 9 tys. zł osiągają jeszcze mieszkańcy Katowic (9289,37 zł) i Wrocławia (9066,56 zł). Nieco więcej od średniej krajowej można zarobić w Szczecinie (8611,66 zł)

Reklama

Reklama

Gdzie zarabia się najmniej?

W pozostałych dużych miastach przeciętne pensje są już sporo niższe. Najmniej zarabiają mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego, średnio 6688,72 zł brutto. Za nimi są mieszkańcy Kielc z kwotą 6 771,52 zł. Trzecie miejsce od końca zajmuje Białystok (6799,52 zł). W Gorzowie Wielkopolskim i Kielcach pensje w marcu były nawet niższe niż miesiąc wcześniej. Od lutego spadły odpowiednio o 0,5 proc. i 0,3 proc. Wzrosły jednak w ciągu roku o 9,7 proc. i 8,9 proc.

Pozostałe miasta to:

- Olsztyn (7184,43 zł)

(7184,43 zł) - Lublin (7440,61 zł)

(7440,61 zł) - Zielona Góra (7482,04 zł)

(7482,04 zł) - Łódź (7659,38 zł)

(7659,38 zł) - Bydgoszcz (7785,27 zł)

(7785,27 zł) - Toruń (7811,20 zł)

(7811,20 zł) - Rzeszów (7879,32 zł)

(7879,32 zł) - Opole (7984,74 zł)

Zarobki w regionach

Średnie zarobki w regionach różnią się od tych osiąganych w największych miastach wojewódzkich. Najwyższe płace osiągnęli w marcu 2024 r. mieszkańcy Mazowsza, 9950 zł. W drugim w kolejności regionie przeciętne pensje były niższe o prawie 900 zł i wyniosły 9 066,56 zł Mowa o Dolnym Śląsku. Za nim jest Małopolska z kwotą 9056,75 zł.

Najniższe średnie wynagrodzenia odnotowano na Warmii i Mazurach (6692,29 zł),woj. lubelskim (6904,87 zł), podkarpackim (6913,28 zł) i świętokrzyskim (6923,18 zł).

W pozostałych regionach przeciętne zarobki w marcu 2024 r. wyniosły: