Numer PESEL, czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, to unikalny jedenastocyfrowy kod numeryczny, który odgrywa kluczową rolę w identyfikacji każdego obywatela Polski. Od momentu wprowadzenia w 1979 roku, numer PESEL stał się nieodłącznym elementem życia codziennego dla Polaków.

Jego wszechstronność i istotność sprawiają, że staje się on celem potencjalnych oszustów. Kradzież tożsamości z wykorzystaniem numeru PESEL może prowadzić do poważnych konsekwencji. Dlatego ważne jest korzystanie z nowoczesnych technologii, które umożliwiają m.in. zabezpieczenie tego numeru dla naszego bezpieczeństwa.

Od kiedy można zastrzec numer PESEL?

Od 17 listopada 2023 roku istnieje możliwość bezpiecznego zastrzeżenia numeru PESEL, co ma na celu ochronę naszych danych przed nieautoryzowanym wykorzystaniem. Dzięki temu środkowi możemy uniemożliwić oszustom zdobycie duplikatu karty SIM, dokonanie transakcji notarialnych czy też zawarcie umowy kredytowej.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, można łatwo wycofać takie zastrzeżenie lub ponownie zabezpieczyć swój numer PESEL, aby zapewnić stałą ochronę danych osobowych. Użytkownik, korzystając z aplikacji, ma także możliwość monitorowania historii zastrzeżeń oraz sprawdzania statusu ich weryfikacji. Warto również pamiętać, że mimo zastrzeżenia numer PESEL nadal może być używany do codziennych czynności, takich jak załatwianie spraw urzędowych czy wizyty u lekarza.

Ważne zmiany od 1 czerwca

1 czerwca 2024 roku nastąpi istotna zmiana. Wszystkie instytucje finansowe będą zobowiązane do sprawdzania, czy numer PESEL potencjalnego klienta znajduje się w rejestrze zastrzeżonych numerów. W praktyce oznacza to, że jeśli ktoś próbuje uzyskać pożyczkę lub kredyt na numer PESEL, który jest objęty zastrzeżeniem, instytucja finansowa będzie musiała to zweryfikować. W przypadku udzielenia pożyczki na taki numer - bez weryfikacji nie będziemy ponosić odpowiedzialności za spłatę zadłużenia powstałego w wyniku oszustwa.

Jak zastrzec numer PESEL?

Numer PESEL można zastrzec na dwa sposoby. Pierwszy to skorzystanie z elektronicznych narzędzi, takich jak aplikacja mObywatel lub portal mobywatel.gov.pl. Drugi to tradycyjna wizyta w urzędzie gminy. Po zastrzeżeniu numeru PESEL będziemy otrzymywać powiadomienia push na nasz telefon. Dzięki nim będziemy regularnie informowani o statusie naszego numeru PESEL, jak na przykład jego weryfikacja, odwołanie zabezpieczenia czy automatyczne zabezpieczenie. Taka funkcjonalność zapewnia dodatkową ochronę.

Zabezpieczenie numeru PESEL za pomocą aplikacji mObywatel jest proste i odbywa się w czterech krokach:

Uruchom aplikację na swoim urządzeniu mobilnym i zaloguj się na swoje konto.

Wybierz funkcję "Zastrzeż PESEL" z listy dostępnych usług.

Przełącz opcję, aby zabezpieczyć swój numer PESEL.

Potwierdź swój wybór.

Jeśli chcesz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL, masz do wyboru dwie opcje: