Obecnie Wojska Obrony Terytorialnej liczą około 41 tysięcy żołnierzy, z których aż 90 procent to ochotnicy. Te osoby codziennie pracują w różnych sektorach gospodarki lub się uczą. W WOT istnieje także znaczna grupa emerytowanych funkcjonariuszy, którzy widzą w służbie możliwość kontynuowania swego oddania dla kraju. W ubiegłym roku za 12-godzinny dzień służby żołnierza pobierano opłatę w wysokości 130 złotych. A jak jest w tym roku?

Reklama

Podwyżki dla żołnierzy od 15 do 25 proc.

Opublikowano projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej dotyczący podwyżek dla żołnierzy od około 15 do 25 proc.

Proponuje się podwyższenie stawek uposażeń zasadniczych w poszczególnych grupach uposażenia zasadniczego średnio od około 15,2 proc. do około 25,4 proc., co powoduje wzrost uposażenia zasadniczego od 1040,0 zł do 2750,0 zł w stosunku do uposażeń zasadniczych obowiązujących od 1 marca 2023 r. (stawki uposażenia zasadniczego w poszczególnych grupach uposażenia zaokrągla się do 100 zł) - można przeczytać w projekcie rozporządzenia ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Reklama

Reklama

Ochotnicy służący w Wojskach Obrony Terytorialnej również otrzymają podwyżki wynagrodzeń. Obecnie stawka dzienna uposażenia zasadniczego dla szeregowego Wojsk Obrony Terytorialnej wynosi 141,36 zł. Po podwyżce ma ona wzrosnąć do 171 zł. Nie tylko szeregowi zauważą zmiany w swoich zarobkach. Także inne stopnie wojskowe odczują podwyżki.

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 stycznia

Od 1 stycznia 2024 roku kwoty przyznawane żołnierzom WOT za dzień powołania (na ćwiczenia lub działania) wzrosły średnio o 11 złotych. Jednakże było to jedynie wyrównanie do poprzedniego podwyższenia, ponieważ podwyżki te są ustawowo powiązane z wynagrodzeniem żołnierza zawodowego.

Zgodnie z przepisami, żołnierz TSW otrzymuje za dzień służby 2,85% pensji żołnierza zawodowego tego samego stopnia. Dodatkowo miesięczny dodatek za gotowość jest powiązany ze stawkami dla wojsk operacyjnych, co oznacza, że niezależnie od stopnia w WOT, wynosi on 10 proc. minimalnego uposażenia szeregowego żołnierza zawodowego.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministerstwo Obrony Narodowej, planowane jest wyrównanie tych płatności. Decyzja ta wynika z obietnic wyborczych złożonych przez Koalicję 15 października, która wcześniej podniosła uposażenia wojsk operacyjnych.

Ile podwyżki otrzymają żołnierze WOT?

Im wyższy stopień wojskowy, tym wyższa będzie stawka dzienna. Według obliczeń "Faktu", po podwyżce stawka dzienna dla kaprala wyniesie 195 zł, dla sierżanta - 207 zł, dla porucznika - 255 zł, a dla generała nawet 804 zł.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej otrzymują także dodatek "za gotowość bojową", który wynosi 10 proc. pensji zawodowego szeregowego - obecnie jest to 496 zł brutto. Po podwyżce ma wzrosnąć do 600 zł. Zgodnie z obliczeniami "Faktu", żołnierz WOT na stopień szeregowego za dwa dni szkolenia i gotowość bojową dostanie obecnie 942 zł.

Są także stawki dzienne, zależne od stopnia wojskowego. W ramach WOT istnieje również możliwość otrzymania premii, urlopu nagrodowego oraz dodatków za wyjazdy służbowe, na przykład na granicę. Dodatkowo, po upływie 30 dni od zakończenia służby, żołnierzowi przysługuje ekwiwalent urlopu wypoczynkowego w postaci dwóch stawek dziennych.

Formuła określająca całkowite wynagrodzenie żołnierza WOT przedstawia się w sposób następujący: ilość dni służby w miesiącu zostaje pomnożona przez stawkę dzienną dla danego stopnia plus 496, a po podwyżce 600 (stały dodatek gotowościowy).

Kto może zostać ochotnikiem WOT?

Aby zostać ochotnikiem Wojsk Obrony Terytorialnej, konieczne jest zgłoszenie się do właściwego terytorialnie Wojskowego Centrum Rekrutacji, zależnie od miejsca stałego lub czasowego pobytu trwającego powyżej trzech miesięcy. Kandydaci przechodzą 16-dniowe szkolenie wstępne, które stanowi podstawę do trzyletniego okresu szkolenia do zdolności bojowej. Wojska Obrony Terytorialnej zapewniają ochronę zatrudnienia swoim żołnierzom, zabraniając pracodawcom zwalniania ich z pracy podczas pełnienia służby.

Praktycznie każda osoba, która spełnia określone warunki, może zgłosić się do Wojsk Obrony Terytorialnej. Wymagania obejmują posiadanie obywatelstwa polskiego, odpowiednie zdolności fizyczne i psychiczne do służby, wiek między 18 a 60 lat (dla szeregowych) lub do 63 lat (dla podoficerów i oficerów), brak karalności za przestępstwa umyślne oraz brak zobowiązań do innych form służby wojskowej.