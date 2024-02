Terminy wypłat świadczenia 800 plus pozostają takie same, jak wcześniejszego świadczenia, czyli 500 plus. Beneficjenci zostali przypisani do ustalonych terminów wypłat, które obowiązują przez cały okres programu.

Terminy wypłat 800 plus

Dni wypłaty środków z 800 plus to 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień każdego miesiąca. Istotne jest, że jeśli dzień wypłaty przypada na weekend lub dzień wolny od pracy, środki trafiają na konta rodziców i opiekunów dzień wcześniej. Oznacza to, że część rodziców i opiekunów czeka niespodzianka w postaci wcześniejszej wpłaty na konto.

Pierwsza wypłata 800 plus w 2024 roku miała miejsce 2 stycznia. Terminów wypłat jest 10, a uprawionych do jego otrzymywania jest około 7 mln dzieci.

Wypłata 800 plus w lutym 2024

Wypłaty 800 plus w lutym 2024 roku prezentują się następująco:

2 lutego,

4 lutego - niedziela, wypłata więc powinna odbyć się 2 lutego,

7 lutego,

9 lutego,

12 lutego,

14 lutego,

16 lutego,

18 lutego - niedziela, wypłata więc powinna odbyć się 16 lutego,

20 lutego,

22 lutego.

Nowy okres rozliczeniowy 800 plus

1 lutego 2024 roku ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 800 plus na nowy okres rozliczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2024 roku do 31 maja 2025 roku.

Kto otrzyma większe świadczenie?

ZUS przypomina, że zwiększenie świadczenia otrzymają osoby, które według danych z 1 stycznia 2024 roku mają uprawnienia do świadczenia w okresie trwającym od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku. Dla rodziców i opiekunów oznacza to roczny wzrost środków o 3600 zł. W przypadku dwójki dzieci wzrost ten wynosi 7200 zł, a trójki – 10 800 zł.

Dla kogo 800 plus?

Każdy rodzic mający dziecko do 18 roku życia może złożyć wniosek o świadczenie 800 plus. W przypadku noworodków rodzice mają 3 miesiące na złożenie wniosku o 800 plus. Jeśli wniosek zostanie złożony pod koniec tego okresu, środki będą wypłacone za pełne trzy miesiące. Warunki dotyczące świadczenia 800 plus są podobne do wcześniejszych - jeśli rodzic spóźni się ze złożeniem wniosku o świadczenie, pieniądze zostaną wypłacone dopiero za miesiąc, w którym wniosek został złożony.

Wniosek o 800 plus

Jeżeli rodzice złożyli już wniosek na obecny okres rozliczeniowy, to zamiana 500 zł na 800 zł nastąpi automatycznie. Nie jest potrzebny żaden dodatkowy dokument, nie przysługuje również wyrównanie świadczenia za poprzednie miesiące, gdyż 800 plus startuje z początkiem 2024 roku.

Składanie wniosków na nowy okres rozliczeniowy startuje 1 lutego. Można to zrobić wyłącznie elektronicznie – na portalu PUE ZUS, w aplikacji mZUS, przez bankowość elektroniczną lub przez portal Emp@tia.