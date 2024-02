Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że ponad 780 tysięcy osób korzysta z bezpłatnego portalu diety.nfz.gov.pl. Portal oferuje 14 planów żywieniowych opartych na diecie DASH, która jest stosowana w leczeniu i zapobieganiu nadciśnienia.

Diety na NFZ

Plany żywieniowe dostępne w portalu Diety NFZ to Classic, Nadwaga i otyłość, Wege, Cukrzyca, Hashimoto, Depresja, Zaparcia, Nadciśnienie, Senior, Rodzina, PCOS, Osteoporoza, Dna moczanowa, Kamica żółciowa.

Na portalu jest także opcja dostosowania planu żywieniowego do indywidualnych preferencji użytkownika. Dodatkowo udostępniana jest lista zakupów odpowiadająca przepisom z planu żywieniowego. Portal zawiera także ponad 8 tysięcy przepisów opracowanych przez specjalistów ds. żywienia.

Diety od dietetyka za darmo

Bez logowania się można pobrać bezpłatny jadłospis na 3 dni. Po założeniu konta można natomiast otrzymać menu na 28 dni.

Stale rozwijamy nasz portal diety.nfz.gov.pl. Pojawiają się w nim nowe i praktyczne funkcjonalności. Poszerzamy również ofertę planów żywieniowych i bazę przepisów, w już dostępnych jadłospisach. To, co wyróżnia Diety NFZ, to przepisy przygotowane specjalnie dla osób z konkretnymi problemami zdrowotnymi, np. dla osób z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, czy chorych na otyłość - czytamy słowa prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowak a w komunikacie NFZ.

Niedawno Fundusz poinformował, że na portalu pojawiły się nowe przepisy w ramach planu DASH Cukrzyca oraz nowy plan żywieniowy DASH PCOS. Plan DASH PCOS został stworzony z myślą o kobietach cierpiących na zespół policystycznych jajników. W przypadku tej choroby odpowiednia dieta może wspomóc terapię i zmniejszyć ryzyko powikłań. Głównym celem tej diety jest dostarczenie organizmowi składników odżywczych o właściwościach przeciwzapalnych i niskim indeksie glikemicznym.

Warto dodać, że na stronie jest bezpłatny "Kalkulator BMI", który pozwala na określenie zapotrzebowania energetycznego dla danego organizmu. Wystarczy wpisać kilka określonych danych, by otrzymać te istotne informacje i dopasować wielkość spożywanych porcji.

780 tys. osób już korzysta

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że już ponad 780 tysięcy osób korzysta z portalu diety.nfz.gov.pl. Z tego grona, 35 procent użytkowników, którzy pobierają bezpłatne jadłospisy z portalu Diety NFZ, posiada prawidłowy wskaźnik masy ciała (BMI). To oznacza, że mimo utrzymania właściwej wagi, decydują się oni na świadome dbanie o swoje nawyki żywieniowe. Natomiast 33 procent użytkowników ma nadwagę. Na platformie korzystają również osoby z otyłością oraz niedowagą.

48 proc. naszych użytkowników deklaruje, że ich aktywność fizyczna jest niska. A 25 proc. zaznacza jej całkowity brak - poinformował Fundusz.

Największą popularnością cieszy się plan żywieniowy Nadwaga i Otyłość, z którego korzysta 33,4 procent wszystkich użytkowników. Drugim najczęściej wybieranym planem jest Classic, który wybiera 31,3 procent użytkowników. Zauważa się także rosnące zainteresowanie użytkowników planem żywieniowym dla całej rodziny, co pozwala na przygotowanie zrównoważonych posiłków dla wszystkich członków rodziny.