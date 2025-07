We wrześniu 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ponownie wypłaci tak zwaną czternastą emeryturę. To dodatkowe pieniądze, które mają pomóc starszym osobom w codziennych wydatkach i podreperować domowy budżet. Co ważne, nie trzeba składać żadnych wniosków - te środki trafią do seniorów automatycznie.