Kraje należące do Unii Europejskiej oraz Komisja Europejska osiągnęły porozumienie w kwestii wprowadzenia surowszych przepisów mających na celu skuteczniejszą walkę z praniem brudnych pieniędzy.

Szwecja jest liderem w Europie w tym zakresie i planuje wycofanie gotówki z obiegu do 2030 r. Oznacza to, że za sześć lat w Szwecji prawdopodobnie nie będzie można już płacić gotówką - podaje "Fakt".

Nowy limit maksymalny dla płatności gotówką

Nadchodzą ograniczenia w płatnościach gotówkowych, które Bruksela planuje wprowadzić. W całej Unii Europejskiej zostanie ustalony maksymalny limit płatności gotówkowych na poziomie 10 tys. euro. W rezultacie wszystkie transakcje przekraczające tę kwotę będą musiały być dokonywane za pomocą bankowości elektronicznej.

Bruksela tłumaczy, że celem jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Zgodnie z zapowiedzią Rady Europejskiej, negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego oraz państw członkowskich ustalają odpowiednie przepisy. W przypadku dużych transakcji gotówkowych, o wartości od 3 tys. do 10 tys. euro, konieczne będzie sprawdzenie tożsamości klientów. W sytuacji podejrzenia nielegalnej działalności będzie trzeba zgłosić to właściwym organom. Państwa członkowskie będą miały możliwość ustalenia niższego maksymalnego limitu.

W uzasadnieniu można przeczytać, że przedsiębiorstwa objęte tymi postanowieniami, takie jak instytucje finansowe, banki, agencje nieruchomości, firmy świadczące usługi zarządzania aktywami, kasyna oraz handlowcy, pełnią kluczową rolę w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zaznacza się, że te podmioty mają największe możliwości wykrywania podejrzanych działań.

Limity w płatnościach. Nowe obowiązki i nowe sektory

Przepisy obejmą różne sektory, w tym rynek kryptowalut, gdzie dostawcy usług kryptowalutowych zostaną zobowiązani do przeprowadzania kontroli przy transakcjach o wartości równości lub przekraczającej 1 tys. euro. Dodatkowo ci dostawcy będą musieli dokładnie zweryfikować tożsamość swoich klientów.

Nowe rozporządzenie dotknie także branżę dóbr luksusowych. Sprzedawcy metali i kamieni szlachetnych, biżuterii, luksusowych pojazdów oraz dzieł sztuki zostaną zobligowani do przeprowadzania kontroli klientów i raportowania podejrzanych transakcji.

Od 2029 roku nowe przepisy obejmą również kluby piłkarskie i agentów piłkarskich. Rada zauważyła, że piłka nożna, która przyciąga inwestycje z krajów spoza Unii Europejskiej, jest postrzegana jako potencjalne narzędzie do prania pieniędzy w Europie. Regulacje te w szczególności będą dotyczyć najbogatszych klubów z pięciu najpotężniejszych lig piłkarskich w Europie.

Nowe regulacje muszą jeszcze zostać oficjalnie zatwierdzone przez Parlament i Radę UE. Mają one na celu przyznawanie organom ścigania, w tym np. służbom celnym, rozszerzonych uprawnień do analizy i wykrywania przypadków prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także zawieszania podejrzanych transakcji.

Jednocześnie negocjatorzy w Strasburgu uzgodnili, że na poziomie unijnym powinien zostać utworzony nowy urząd ds. zwalczania prania brudnych pieniędzy. Ostateczna decyzja dotycząca jego lokalizacji jeszcze nie została podjęta. W grę wchodzą miasta takie jak Frankfurt nad Menem, Rzym, Luksemburg oraz Madryt.

Limity płatności gotówką w Polsce

W Polsce limity płatności gotówką obowiązują przedsiębiorców, a ustalone są na poziomie 15 tys. zł. Był plan, by od tego roku limit spadł do 8 tys. zł, a w przypadku osób prywatnych ustanowić go na poziomie 20 tys. zł. Takie limity zakładał Polski Ład. Rząd zmienił jednak zdanie i głosami Sejmu nowe pułapy zostały odrzucone.