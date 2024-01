Nagroda jubileuszowa w budżetówce – dla kogo?

Nagrodę jubileuszową otrzymują prawnicy samorządowi, urzędnicy państwowi oraz członkowie korpusu służby cywilnej w związku z osiągniętym stażem pracy. Po dniu, w którym nabywają do niej prawo, jest im niezwłocznie wypłacana.

Jak oblicza się nagrodę jubileuszową w budżetówce?

Nagrodę jubileuszową oblicza się tak, jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Ustalając jej podstawę, należy wziąć pod uwagę stałe składniki wynagrodzenia, wysokość składników zamiennych za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc w średniej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do tej nagrody oraz składniki wynagrodzenia na okresy dłuższe niż miesiąc w średniej wysokości z okresu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do nagrody. W ostatnim z wymienionych składników chodzi o na przykład premie roczne czy kwartalne.

Co jednak, jeżeli wspomniane okresy 3 miesięcy i 12 miesięcy poprzedzających nabycie prawa nie były w pełni przepracowane? Wówczas należy podzielić faktycznie uzyskane w tym czasie wynagrodzenie przez liczbę dni pracy, a wynik pomnożyć przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby we wspomnianych okresach w ramach normalnego czasu pracy.

Podstawą do obliczenia nagrody jubileuszowej jest wynagrodzenie, które przysługuje osobie zatrudnionej w dniu nabycia do niej prawa. Jeśli jednak korzystniejsze jest ustalenie podstawy jako wynagrodzenia w dniu wypłaty nagrody, również jest to jedna z opcji.

Czego nie wlicza się do podstawy nagrody jubileuszowej?

Są jednak składniki, których nie wlicza się do podstawy nagrody jubileuszowej, między innymi:

wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

premie uznaniowe nieposiadające charakteru roszczeniowego;

wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.

Wysokość nagrody jubileuszowej

Po ustaleniu podstawy nagrody jubileuszowej w budżetówce, należy obliczyć jej wysokość korzystając z procentowego wskaźnika.

Nagroda jubileuszowa wynosi po:

20 latach pracy – 75% miesięcznego wynagrodzenia;

25 latach pracy – 100% miesięcznego wynagrodzenia;

30 latach pracy – 150% miesięcznego wynagrodzenia;

35 latach pracy – 200% miesięcznego wynagrodzenia;

40 latach pracy – 300% miesięcznego wynagrodzenia;

45 latach pracy – 400% miesięcznego wynagrodzenia.

To, jak wysoka będzie nagroda jubileuszowa, zależy więc od długości stażu pracy oraz otrzymywanego miesięcznego wynagrodzenia.

Okresy pracy brane pod uwagę w obliczaniu nagrody jubileuszowej

Jakie okresy pracy wlicza się do uprawniających do nagrody jubileuszowej? Między innymi:

wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy;

inne okresy jeśli z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy;

pobieranie zasiłku dla bezrobotnych;

prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pracy w nim;

urlop wychowawczy.

Członkowie korpusu służby cywilnej, którzy byli zatrudnieni w partii komunistycznej w latach 1944–1990, nie mogą wliczyć tego czasu do okresów zatrudnienia.

Czy w razie braku dokumentów nagroda jubileuszowa przepada?

W przypadku nieposiadania wszystkich dokumentów potwierdzających staż pracy i niedostarczenia ich pracodawcy, można nie otrzymać nagrody jubileuszowej. Roszczenie o nią przedawnia się po upływie 3 lat i wówczas przepada. Jeśli jednak w kolejnym okresie uprawniającym do nagrody uda się zebrać komplet dokumentów – nagroda jubileuszowa przysługuje.