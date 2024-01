Najdroższe warzywo świata: Gdzie w Polsce znaleźć pędy chmielu?

Chmiel, czyli stosunkowo popularna w naszym kraju roślina, o której ciepło myślą zwłaszcza miłośnicy piwa, może być też źródłem przysmaku, który w Belgii, Holandii czy Niemczech osiąga zawrotne ceny. Chodzi o pędy chmielu. Za szczególnie cenne uznawane są przede wszystkim białe pędy, które wyrastają najwcześniej — można je spotkać już pod koniec zimy i bardzo wczesną wiosną. Zielone, dojrzalsze rośliny, nie osiągają już tak wysokich cen, ale nadal są bardzo pożądanym towarem.

Jedne i drugie można znaleźć w Polsce na plantacjach chmielu. Roślina ta występuje jednak również dziko - można na niego trafić tam, gdzie jest sporo krzewów i drzew, ale może też pojawić się jako chwast w przydomowych ogrodach czy żywopłotach.

Dlaczego pędy chmielu są takie drogie?

Pędy chmielu, czasem określane jako szparagi chmielowe (hop asparagus), mogą kosztować nawet ok. 1000 euro za kilogram. Dlatego określa się je czasem najdroższym warzywem świata, stawiając w jednym rzędzie ze specjałami takimi tak trufle, ziemniaki "La Banotte", chrzan japoński (wasabi root), hiszpański groszek, różowa sałata czy grzyby matsutake. Z czego wynika tak wysoka cena pędów chmielu? Przyczyną jest m.in. fakt, zbiory tej rośliny są sporym wyzwaniem. Pędy są malutkie, trudno dostępne, więc trzeba zerwać ich setki żeby wypełnić torbę.

Jak smakują pędy chmielu?

Jak smakują pędy chmielu? Jakiś temu The Guardian zapytał o to uczestników "London Hop Shoot Festival", którego celem było m.in. popularyzacja "chmielowych szparagów" w wśród brytyjskich szefów kuchni. Co usłyszał? Ich zdaniem surowe pędy w smaku są trochę jak pokrzywy. A dziennikarz, który ich kosztował stwierdził, że czyje się trochę tak, jakby ugryzł… żywopłot.

Co innego jednak po ugotowaniu. "Liście przypominają jarmuż, z lekkim posmakiem Choi Sim (chińskiej sałaty), a łodygi mają orzechowy charakter. Pomimo tego, że nazywa się je "szparagami chmielowymi", warzywo to teksturą jest bliższe samphire (soliród – roślina mało znana w Polsce, ale również ceniona przez smakoszy – red.)" – czytamy. W Wielkiej Brytanii pędy chmielu traktowane są jako produkt odpadowy, pozostawia się je do uschnięcia. Plantatorzy uważają, że ich zbiory są nieopłacalne finansowo.

Jak pozyskać pędy chmielu?

W Polsce o potencjale, jaki drzemie w pędach chmielu jeszcze mało kto słyszał. Jednak w naszym kraju chmiel również uprawiany jest na potrzeby browarnictwa. Wykorzystuje się go także, choć na mniejszą skalę, do produkcji kosmetyków i leków. Co ważne, jak podaje portal agronews.com.pl, Polska jest czwartym pod względem areału upraw producentem chmielu w Unii Europejskiej i siódmym na świecie. Szacuje się, że w 2015 r. chmiel uprawiano w naszym kraju na powierzchni 1424 ha, na których urosło 2452 ton plonów.

Smakosze, którzy na własną rękę nazrywać pędów chmielu, nie muszą jednak liczyć tylko na życzliwość plantatorów. Jak już wspomnieliśmy, chmiel w naszym kraju można rośnie też dziko. Najbliższa okazja do zerwania pędów – już za chwilę, późną zimą i wczesną wiosną.