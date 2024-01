Od wielu lat istnieje forma wsparcia w postaci jednorazowej zapomogi na nowo narodzone dziecko, powszechnie znana jako becikowe. Czasami określana jako 1000 plus, ze względu na przyznaną kwotę. Jednak, aby się o nie ubiegać, trzeba spełnić określone warunki.

Czym jest becikowe i kto może je otrzymać?

Becikowe to jednorazowe świadczenie finansowe, przyznawane na nowo narodzone dziecko, lecz nie jest ono tylko dla noworodków. Niewiele osób wie, że również rodzice, których niemowlę przyszło na świat żywe, ale niestety zmarło po porodzie, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe 1000 plus. O przyznanie świadczenia mogą starać się rodzice dziecka: matka, ojciec, jak i opiekun prawny lub faktyczny dziecka.

Przynależność do jednej z powyższych kategorii jednak nie gwarantuje uzyskania zapomogi. To jedynie wstępne kryteria, które muszą spełnić ci, którzy pragną otrzymać świadczenie w wysokości 1000 zł. Becikowe wiąże się bowiem z dodatkowymi warunkami, co oznacza, że mimo narodzenia się dziecka, istnieje ryzyko, że nie uda się otrzymać przyznanej kwoty.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać becikowe?

Aby otrzymać becikowe, kluczowym kryterium jest utrzymanie się w określonym progu dochodowym. Świadczenie nie zostanie przyznane, jeśli dochód w rodzinie przekracza 1922 zł na osobę. Niemniej jednak nawet spełniając to kryterium dochodowe, istnieje ryzyko, że nie otrzymamy zapomogi. Wystarczy, że nie spełnimy kolejnego warunku, który obejmuje konieczność pozostawania matki pod opieką lekarza przynajmniej od 10 tygodnia trwania ciąży. To obostrzenie dotyczy tylko biologicznych rodziców.

Prawo nakłada dodatkowe warunki na samotnych rodziców starających się o becikowe. W przypadku osób samodzielnie wychowujących dziecko, świadczenie to można otrzymać tylko w sytuacji, gdy ustalono alimenty od drugiego rodzica. Jednak samotni rodzice nie muszą się o to martwić w przypadku, gdy drugi rodzic nie żyje, drugi rodzic jest nieznany (w przypadku gdy mowa o ojcu), sąd oddalił wniosek o ustalenie alimentów lub zobowiązał tylko jednego rodzica do utrzymania dziecka, lub gdy sprawowana jest opieka naprzemienna.

Co zrobić, aby otrzymać becikowe?

Aby uzyskać zapomogę, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Taki formularz dostępny jest nie tylko online, również powinien być dostępny w lokalnym urzędzie gminy, który zazwyczaj obsługuje wnioski o becikowe. Alternatywnie, możliwe jest również składanie wniosków w ośrodku pomocy społecznej. W przypadku braku pewności, gdzie złożyć wniosek, informacje na ten temat można uzyskać bezpośrednio w urzędzie gminy.

Dla rodziców składających wniosek o zapomogę na dziecko konieczne jest dołączenie zaświadczenia od lekarza. Ten dokument stanowi dowód, że ciąża była pod kontrolą specjalisty przynajmniej od 10. tygodnia. W tym przypadku wystarczy przedstawić kartę ciąży uzyskaną od lekarza.

Do kiedy składać wnioski o becikowe?

Od czasu narodzin dziecka, rodzice mają 12 miesięcy na złożenie wniosku o zapomogę. Ten okres jest znacznie dłuższy w porównaniu do 500 plus/800 plus, gdzie rodzice mają tylko 3 miesiące od narodzin dziecka, aby ubiegać się o świadczenie. W przypadku becikowego, jeśli rodzice nie złożą wniosku w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka, świadczenie to przepada bezpowrotnie.

Opiekunowie prawni, faktyczni i rodzice adopcyjni mają nieco korzystniejszą sytuację, gdyż mają 12 miesięcy na złożenie wniosku o zapomogę od momentu przysposobienia dziecka. Mogą więc planować złożenie wniosku, gdy już mają pewność, że dziecko zostanie objęte ich opieką. Warto zaznaczyć, że w tym przypadku istotne jest, aby adoptowane dziecko nie miało jeszcze 18 lat, gdyż to właśnie ten wiek dyskwalifikuje je z przyznania becikowego.

Ile wynosi becikowe?

Po złożeniu wniosku procedura jego rozpatrzenia powinna zająć maksymalnie 1 miesiąc. Niemniej jednak ustawa przewiduje okres 2 miesięcy w przypadku bardziej złożonych spraw. Po upływie tego czasu, becikowe w wysokości 1000 zł powinno zostać przyznane, a środki mogą być przekazane na dwa sposoby – poprzez przelew na konto bankowe lub albo fizycznie do ręki od listonosza.