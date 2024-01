Płaca minimalna 2024: Przepisy

Przepisy dotyczące płacy minimalnej w Polsce zawarte są w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Mówi ona m.in. o tym, że wysokości płacy minimalnej jest co roku negocjowana w ramach Rady Dialogu Społecznego. Zasiadają w niej przedstawiciele rządu, organizacji pracodawców oraz związki zawodowe. Po negocjacjach rząd ma czas do 15 września by wydać rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. Rozporządzenie regulujące stawki na 2024 r. zostało wydane 14 września 2024 r.

Płaca minimalna 2024: Skąd się wzięły dwie podwyżki?

O tym, że w tym roku (podobnie jak w poprzednim) płaca minimalna wzrasta dwukrotnie, zdecydowały przepisy oraz… wyższa niż wcześniej inflacja. Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeśli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105 proc. (czyli jeśli przewidywana inflacja wynosi co najmniej 5 procent) – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.

Płaca minimalna 2024: Kwoty brutto

Od 1 stycznia 2024 r. płaca minimalna wynosi 4242 zł brutto. Dla porównania, w drugiej połowie 2023 r. wynosiła 3600 zł brutto, a w pierwszej połowie – 3490 zł brutto. Jaka podwyżka płacy minimalnej czeka nas jeszcze w tym roku? Zgodnie z rozporządzeniem, od 1 lipca 2024 r. wyniesie ona 4300 zł brutto. Przy okazji warto też pamiętać, że wysokość płacy minimalnej wpływa też m.in. na wysokość niektórych dodatków do pensji.

Należy też wiedzieć, że jest to kwota, która dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na umowę o pracę. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia obowiązuje minimalna stawka godzinowa. Od 1 stycznia br. wzrosła ona do poziomu 27,70 zł brutto, a od 1lipca br. wyniesie 28,10 zł brutto.

Płaca minimalna 2024. Ile pracownicy otrzymają "na rękę"?

Płaca minimalna 2024 po odliczeniu wszystkich składek i oraz odprowadzeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych będzie oczywiście niższa. Pracownicy "na rękę" dostawać będą ok. 3221,98 zł (w okresie styczeń-czerwiec) oraz ok. 3261,53 zł​ (od lipca do grudnia). Kwoty netto dla poszczególnych pracowników mogą być różne, ponieważ zależą np. od kosztów uzyskania przychodów czy dodatkowych potrąceń.