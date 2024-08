Becikowe przysługuje rodzicom noworodka, opiekunom prawnym, oraz opiekunom faktycznym, którzy przejęli opiekę nad dzieckiem i złożyli wniosek o jego adopcję.

Becikowe - dla kogo?

Becikowe mogą otrzymać obywatele Polski mieszkający w kraju oraz cudzoziemcy spełniający określone warunki, takie jak posiadanie obywatelstwa UE, EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii lub zezwolenie na pobyt czasowy związany z pracą wymagającą wysokich kwalifikacji.

Reklama

Aby otrzymać becikowe, dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1922 zł netto miesięcznie. Matka dziecka musi być pod opieką medyczną od co najmniej 10. tygodnia ciąży do porodu, co nie dotyczy opiekunów prawnych, faktycznych i osób adoptujących dziecko.

Samotnie wychowujący rodzice mogą otrzymać becikowe tylko wtedy, gdy zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica, z wyjątkiem sytuacji, gdy drugi rodzic nie żyje, jest nieznany, sąd oddalił powództwo o alimenty, zobowiązał tylko jednego rodzica do utrzymania dziecka lub rodzice sprawują opiekę naprzemienną.

Ile czasu ma rodzic na złożenie wniosku? Ile wynosi becikowe?

Wniosek o becikowe należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od narodzin dziecka. Przykładowo, jeśli dziecko urodziło się 1 sierpnia 2024 r., wniosek należy złożyć najpóźniej do 1 sierpnia 2025 r. Kwota becikowego wynosi 1000 zł i jest wypłacana jednorazowo przelewem na konto lub przekazem pocztowym.