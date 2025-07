Sprawdź status biura podróży w ewidencji

W Polsce każde biuro podróży musi posiadać gwarancję ubezpieczeniową lub zabezpieczenie finansowe, które chroni klientów na wypadek upadłości organizatora. Obecnie możesz zweryfikować, czy biuro posiada ważne zabezpieczenie i czy jest zarejestrowane, korzystając z oficjalnej Ewidencji.

Reklama

Zapoznaj się z treścią gwarancji i sprawdź, czy biuro podróży posiada odpowiednią gwarancję ubezpieczeniową i jaka jest jej suma gwarancyjna. Upewnij się, że gwarancja obejmuje termin Twojej podróży.

Biuro podróży - ogłoszenie upadłości. Skontaktuj się z ubezpieczycielem

Jeśli biuro podróży ogłosi upadłość, gwarancja ubezpieczeniowa lub zabezpieczenie finansowe może obejmować m.in. powrót turystów z zagranicy oraz zwrot wpłaconych pieniędzy za niewykorzystane imprezy turystyczne. Zadzwoń do firmy ubezpieczeniowej wymienionej na Twojej umowie lub sprawdź dane kontaktowe w ewidencji. Kopie umów, potwierdzenia wpłat, bilety i korespondencja to kluczowe dowody, które mogą być potrzebne w procesie ubiegania się o zwrot pieniędzy lub dochodzenia roszczeń.

Powiadom Urząd Marszałkowski i UOKiK

UOKiK to instytucja, która dba o prawa konsumentów i może pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z upadłością biura podróży. Z kolei Urząd Marszałkowski w regionie działalności biura ma kompetencje nadzorcze nad organizatorami turystyki i może udzielić dodatkowego wsparcia.

W przypadku problemów za granicą możesz zwrócić się do polskiej placówki dyplomatycznej o pomoc i informacje dotyczące powrotu do kraju.

Jak odzyskać pieniądze?

Po powrocie do domu przysługuje nam prawo do odszkodowania oraz zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną część wycieczki lub skrócony pobyt. Zazwyczaj jednak nie można tego załatwić bezpośrednio z biurem podróży. Największe szanse na odzyskanie środków daje zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym organizatora. Należy pamiętać, że często masa upadłościowa jest ograniczona, co może utrudniać pełny zwrot pieniędzy. Warto więc przygotować się na dłuższy czas oczekiwania - takie sprawy mogą trwać nawet kilka lat.