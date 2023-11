Leczenie w sanatorium trwa zwykle 21 dni, a rehabilitacja uzdrowiskowa 28 dni. Pobyt w sanatorium może być dofinansowany przez państwowe instytucje, ale jeśli nie spełniamy ich warunków, musimy sami pokryć wszystkie koszty.

Reklama

Ile wynoszą koszty pobytu w sanatorium?

Ceny pobytu w sanatorium mogą znacząco się różnić w zależności od lokalizacji, standardu obiektu oraz rodzaju oferowanych usług. W Polsce, za standardowy pobyt w sanatorium można spodziewać się wydatków na poziomie od 150 do nawet 500 złotych za dobę. Jednak w przypadku bardziej ekskluzywnych obiektów, kwota ta może być wyższa.

Reklama

Co jest wliczane w cenę pobytu w sanatorium?

W cenie pobytu w sanatorium najczęściej mamy: zakwaterowanie, wyżywienie, konsultacje lekarskie, zabiegi rehabilitacyjne i lecznicze, opiekę pielęgniarską i dostęp do basenu. Jednak oferty mogą różnić się w zależności od konkretnych ośrodków.

Reklama

Dofinansowanie do sanatorium z NFZ

Kuracjusze, którzy otrzymali dofinansowanie do wyjazdu do sanatorium z NFZ, muszą pokryć koszty zakwaterowania. Ich wysokość zależy od okresu rozliczeniowego, standardu pokoju i danego ośrodka. Ceny wahają się od 10 do 40 zł za dobę i są określane przez Ministra Zdrowia. Tej opłaty nie ponoszą dzieci i młodzież do 18 albo do 26 r.ż., jeśli posiadają status ucznia/studenta lub stopień niepełnosprawności.

W sanatorium należy też zapłacić za każdy zabieg, z którego chcemy skorzystać, a nie zostanie zlecony przez lekarza.

NFZ nie refunduje też kosztów dojazdu i powrotu do ośrodka uzdrowiskowego. Co więcej, jeśli kuracjusz chce zabrać do sanatorium osobę towarzyszącą, to musi ona pokryć pełen koszt pobytu. Natomiast rodzice mogą bezpłatnie zabrać ze sobą dzieci w wieku 3-6 lat.

Dofinansowanie do sanatorium z ZUS i KRUS

Po otrzymaniu skierowania do sanatorium z ZUS lub KRUS, kuracjusz nie musi ponosić żadnej dodatkowej opłaty. ZUS pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu, zabiegów rehabilitacyjnych, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz pozostałe elementy oferty uzdrowiska. Kuracjusz musi dopłacić w sytuacji, kiedy chciałby skorzystać z zabiegów dodatkowych.

Dofinansowanie do sanatorium z PFRON

PFRON dofinansowuje pobyt osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym. O dofinansowanie mogą starać się osoby posiadające stopień niepełnosprawności oraz spełniające kryterium dochodowe. PFRON najczęściej finansuje do 60 proc. kosztów wyjazdu. Kuracjusz musi sam zapłacić transport i dodatkowe zabiegi.

Opłata klimatyczna niezależna od dofinansowania

Opłata klimatyczna jest pobierana we wszystkich miejscowościach uzdrowiskowych. Wynosi do 3,33 zł na dobę i jest pobierana bez względu na to, czy pobyt w sanatorium jest dofinansowany czy prywatny.