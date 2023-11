Pellet to materiał opałowy. który ma wielu zwolenników, m.in. ze względu na to, że jest uznawany za bardziej ekologiczny niż węgiel. Najpopularniejszym rodzajem pelletu jest pellet drzewny, wykonany z trocin i innych odpadów drzewnych (sosnowych, świerkowych, bukowych, dębowych itp.). Już sam rodzaj materiału wyjściowego sprawia, że pellet pelletowi nierówny.

Dodatkowo pellet drzewny dostępny na naszym rynku może różnić się między sobą takimi parametrami jak np. wielkość, wartość opałowa (przyjmuje się, że im jest wyższa, tym dany opał daje więcej ciepła), wilgotność, posiadaniem lub nie certyfikatu, rodzajem certyfikatu. Porównań – szczególnie jeśli chodzi o ceny – nie ułatwia też polityka producentów i dystrybutorów. Widać też różnice regionalne, choć tu raczej bardziej w grę wchodzi kwestia bliskiego sąsiedztwa zakładów przetwórstwa drewna niż to, że jest to jakieś konkretna część Polski.

Ceny pelletu drzewnego listopad 2023 vs październik 2023

Z naszego krótkiego przeglądu ofert sprzedaży pelletu drzewnego adresowanych do klientów indywidualnych wynika, że ceny tego materiału zachowują się stabilnie, z lekkim wskazaniem na spadki. W listopadzie 2023 r. certyfikowany pellet drzewny uznanych producentów można było kupić za ok. 1700-1800 zł za paletę 975 kg. Miesiąc wcześniej ceny produktów o zbliżonych parametrach jakościowych częściej dochodził do ok. 2 tys. zł (w październiku podawaliśmy przedział cenowy 1500-2000 zł).

Rynek pelletu drzewnego: listopad 2023

Obserwując rynek pelletu drzewnego w listopadzie 2023 i porównując to z tym, co działo się miesiąc wcześniej, da się zauważyć większą liczbę promocji. Przy czym chodzi tu zarówno o obniżki cen, jak i promocje pod hasłem "transport gratis" czy "x worków gratis". Z drugiej strony w wielu sklepach internetowych oferujących pellet drzewny spora część asortymentu jest już niedostępna. Braki widoczne są zwłaszcza na średniej półce cenowej.

Ceny pelletu listopad 2023 – przykłady

Porównywanie cen pelletu drzewnego i zestawianie ofert jest trudne, ponieważ tak jak wspomnieliśmy, poszczególne produkty różnią się między sobą parametrami. Nie mniejsze znaczenie ma polityka dystrybutorów. Dobrym przykładem może być waga. Pellet drzewny najczęściej pakowany jest w piętnastokilogramowe worki i sprzedawany na palety. Dystrybutorzy podają cenę za paletę. Z tym, że część ofert dotyczy palet 975 kg, część 990 kg i cięższych. Kolejną kwestią mającą duży wpływ na ceny są koszty transportu. Znaleźliśmy też takie oferty, w których cena nie jest podana z góry. Na stronie czytamy, że cena jest "na telefon".

Różnice i ewentualne trudności z porównywaniem ofert dobrze widać na przykładach. W woj. mazowieckim i łódzkim znaleźliśmy oferty pelletu drzewnego certyfikowanego w cenie od ok. 1500 zł do 1880 zł, transport gratis (widełki dotyczą palet o wadze od 990 do 1050 kg). Ten sam dystrybutor za pellet niecertyfikowany o parametrach zbliżonych do pelletu certyfikowanego żądał kwotę 1350 zł za tonę. Do kosztu zakupu należałoby jednak doliczyć transport.

Inny przykład, z woj. małopolskiego, dotyczy dwóch pelletów o zbliżonych parametrach, z tym samym certyfikatem. Cena jednego to 1869 zł za 975 kg(wartość opałowa min. 17,5 MJ/kg). Cena drugiego: 2059 zł za 1080 kg, wartość opałowa - 18,5MJ/kg.