ZUS przeleje dodatkowe 2704 zł. Wypłaty ruszają już 31 lipca

Na konta osób, które zmagają się z najcięższymi problemami zdrowotnymi, regularnie trafia dodatek dopełniający. Świadczenie po marcowej waloryzacji w 2026 roku wynosi dokładnie 2704,71 zł brutto. ZUS przelewa te środki na bieżące potrzeby, leczenie i rehabilitację.

Dodatek dopełniający to specjalne wsparcie finansowe. Państwo kieruje je wyłącznie do osób uprawnionych do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz nie mogą samodzielnie egzystować. Oznacza to, że ze względu na stan zdrowia wymagają one stałej opieki.

Kwota 2704,71 zł brutto ma realnie odciążyć domowe budżety. Pieniądze te możesz przeznaczyć na pokrycie rosnących kosztów pomocy osób trzecich. Środki z powodzeniem wykorzystasz również na zakup niezbędnych leków, opłacenie rehabilitacji czy też specjalistyczne dostosowanie swojego otoczenia i codziennego funkcjonowania do wymogów, jakie narzuca choroba. Co roku w marcu ZUS waloryzuje kwotę świadczenia, aby chronić ją przed utratą wartości.

Pieniądze z automatu?

ZUS podzielił rencistów na dwie grupy. Część osób nie musi kiwnąć palcem, aby otrzymać pieniądze, inni muszą pofatygować się do urzędu. Od czego to zależy? Kluczowa jest tutaj konkretna data: 1 stycznia 2025 roku. Jeśli w tym dniu posiadałeś już ważne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, ZUS przyzna Ci dodatek z urzędu. Nie musisz składać absolutnie żadnych wniosków. Urzędnicy nie wydadzą nawet tradycyjnej decyzji papierowej – po prostu wyślą Ci informację o przyznaniu pieniędzy (znajdziesz ją również na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych PUE/eZUS).

Sytuacja wygląda inaczej, jeśli 1 stycznia 2025 roku nie miałeś jeszcze wspomnianego orzeczenia. Wtedy musisz wziąć sprawy w swoje ręce i samodzielnie złożyć wniosek. Prawo pozwala na to od początku 2025 roku. ZUS wypłaci Ci środki od miesiąca, w którym spełnisz wszystkie warunki, jednak urzędnicy nie cofną się z wypłatą przed miesiąc, w którym dostarczyłeś dokumenty.

Jak złożyć wniosek?

Jeśli należysz do grupy, która musi złożyć dokumenty, przygotuj się na drobną biurokrację. ZUS wymaga konkretnego zestawu papierów:

Wniosek EDD-SOC – formularz bez problemu pobierzesz ze strony internetowej www.zus.pl lub znajdziesz go w punktach informacyjnych na salach obsługi w każdej placówce ZUS.

– formularz bez problemu pobierzesz ze strony internetowej www.zus.pl lub znajdziesz go w punktach informacyjnych na salach obsługi w każdej placówce ZUS. Zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 – ten dokument wypełnia lekarz, który prowadzi Twoje leczenie. Pamiętaj, aby lekarz wystawił je nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem, w którym złożysz wniosek do ZUS.

– ten dokument wypełnia lekarz, który prowadzi Twoje leczenie. Pamiętaj, aby lekarz wystawił je nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem, w którym złożysz wniosek do ZUS. Dodatkowa dokumentacja medyczna – dołącz wszystko, co pomoże orzecznikowi ocenić Twoją sytuację. Przydadzą się karty badań profilaktycznych, historia choroby czy dokumentacja z rehabilitacji leczniczej i zawodowej.

Skompletowaną teczkę możesz przekazać urzędnikom na kilka wygodnych sposobów. Zrobisz to osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnym oddziale ZUS (możesz złożyć pismo lub podyktować wniosek ustnie do protokołu). Dokumenty wyślesz również tradycyjną pocztą, a jeśli przebywasz za granicą – za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego. Fani nowoczesnych technologii mogą skorzystać z platformy PUE/e-ZUS i wysłać elektroniczny formularz POG (pismo ogólne do ZUS).

Urzędnicy z oddziału właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania (lub jednostki wyznaczonej przez prezesa ZUS) przeanalizują dokumenty i wydadzą decyzję w ciągu 30 dni. Czas ten liczony jest od momentu wyjaśnienia ostatniej ważnej okoliczności (np. od dnia, w którym uprawomocni się Twoje orzeczenie medyczne).

Harmonogram wypłat. Kiedy przyjdzie przelew?

ZUS wypłaca dodatek dopełniający zawsze w pakiecie z rentą socjalną. Urząd ma wyznaczonych sześć sztywnych terminów przelewów w każdym miesiącu. Są to dni: 1, 6, 10, 15, 20 oraz 25. Zasada jest prosta: jeśli Twój termin wypłaty wypada w sobotę, niedzielę lub święto, ZUS wysyła pieniądze wcześniej – w ostatni dzień roboczy przed wyznaczoną datą. Taka sytuacja ma miejsce właśnie teraz. Ponieważ 1 sierpnia to sobota, urzędnicy zlecili przelewy wcześniej. Pieniądze trafią na konta uprawnionych w piątek, 31 lipca.

Uważaj na potrącenia i limity dorabiania

Kwota 2704,71 zł to wartość brutto. Musisz wiedzieć, że ZUS odliczy od niej kilka obowiązkowych pozycji. Urząd pobierze składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Jeśli masz długi, komornik potraktuje dodatek dokładnie tak samo, jak rentę socjalną – ZUS zrealizuje potrącenia i egzekucje według standardowych zasad.

Uważaj też na dodatkowe zarobki. Jeśli pracujesz na etacie lub prowadzisz własną firmę, Twoje dochody mogą wpłynąć na dodatek. ZUS stosuje tu zasady identyczne jak przy rencie socjalnej – w zależności od wysokości Twoich przychodów, urząd może zmniejszyć kwotę dodatku lub całkowicie zawiesić jego wypłatę. Ponadto państwo wstrzyma przelewy, jeśli trafisz do tymczasowego aresztu lub zaczniesz odbywać karę pozbawienia wolności. Wyjątek robi się tylko dla osób, które odbywają karę w systemie dozoru elektronicznego.

Co zrobić, gdy ZUS odrzuci Twój wniosek? Nie musisz składać broni. Masz pełne prawo do odwołania. Dokument skieruj do sądu okręgowego (wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych). Odwołanie składasz za pośrednictwem tego samego oddziału ZUS, który wydał negatywną decyzję. Masz na to dokładnie miesiąc od dnia, w którym listonosz doręczy Ci pismo z urzędu. Możesz to zrobić pisemnie lub przyjść do placówki i podyktować odwołanie urzędnikowi do protokołu. Co ważne, całe postępowanie odwoławcze przed sądem nic Cię nie kosztuje – jest całkowicie wolne od opłat.