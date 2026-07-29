Kiedy 14. emerytura trafi na konto? ZUS wypłaci pieniądze już niebawem

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrealizuje wypłaty z urzędu. Oznacza to, że oszczędzisz czas – nie musisz wypełniać ani zanosić do urzędu żadnych dokumentów. ZUS dołączy dodatkowe środki bezpośrednio do Twojej standardowej emerytury lub renty za wrzesień.

Jeśli zazwyczaj pobierasz świadczenie pierwszego dnia miesiąca, pieniądze mogą wpłynąć na Twoje konto jeszcze pod koniec sierpnia. Urzędnicy zlecają bowiem przelewy do banków i na pocztę z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kiedy listonosz przyniesie gotówkę?

W 2026 roku czternastka trafi do seniorów w standardowych, indywidualnie przypisanych dniach wypłat ZUS. Ze względu na układ kalendarza, urzędnicy zaplanowali przelewy na następujące dni:

1 września (wtorek).

4 września (piątek) – urzędnicy przyspieszą wypłatę za niedzielę, 6 września.

– urzędnicy przyspieszą wypłatę za niedzielę, 6 września. 10 września (czwartek).

15 września (wtorek).

18 września (piątek) – ZUS wyśle pieniądze wcześniej za 20 września.

– ZUS wyśle pieniądze wcześniej za 20 września. 25 września (piątek).

Ile wyniesie czternastka?

Maksymalna wysokość 14. emerytury to równe 1978,49 zł brutto, co daje około 1600–1650 zł "na rękę". ZUS wypłaci Ci pełną sumę, jeśli Twoje podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Jeśli zarabiasz więcej, urząd zastosuje potrącenia:

Od 2900 zł do 4828,49 zł brutto – ZUS pomniejszy Twoją czternastkę o kwotę, która przekracza próg 2900 zł. Na przykład: przy emeryturze 3500 zł brutto, urząd potrąci 600 zł, a Twoja czternastka wyniesie 1378,49 zł brutto.

brutto – ZUS pomniejszy Twoją czternastkę o kwotę, która przekracza próg 2900 zł. Na przykład: przy emeryturze 3500 zł brutto, urząd potrąci 600 zł, a Twoja czternastka wyniesie 1378,49 zł brutto. Powyżej 4828,49 zł brutto – przy takich dochodach tracisz prawo do dodatku. Przepisy mówią jasno: minimalna kwota wypłaty, którą ZUS może zrealizować, wynosi 50 zł brutto.

ZUS odmówi wypłaty czternastki także wtedy, gdy na koniec sierpnia 2026 roku masz zawieszone prawo do świadczenia (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania). Pieniędzy nie dostaną również sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku oraz osoby pobierające emeryturę olimpijską.

Renta rodzinna a czternastka. Jak ZUS dzieli pieniądze?

Dodatkowy zastrzyk gotówki trafia nie tylko do emerytów. ZUS wypłaci czternastkę również osobom, które pobierają rentę rodzinną, rentę socjalną czy świadczenie przedemerytalne. W przypadku renty rodzinnej obowiązuje jednak pewien haczyk. Jeśli do jednego świadczenia po zmarłym ma prawo kilka osób, ZUS przyznaje tylko jedną czternastkę i dzieli ją proporcjonalnie między wszystkich uprawnionych. Urzędnicy wyliczają próg 2900 zł brutto na podstawie łącznej kwoty przyznanej renty.

Warto wiedzieć, że po marcowej waloryzacji najniższa renta rodzinna w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. Jej ostateczna wysokość zależy od liczby osób uprawnionych do pomocy:

85 proc . świadczenia zmarłego otrzymuje jedna uprawniona osoba.

. świadczenia zmarłego otrzymuje jedna uprawniona osoba. 90 proc. świadczenia zmarłego dzielą między siebie dwie osoby.

świadczenia zmarłego dzielą między siebie dwie osoby. 95 proc. świadczenia zmarłego ZUS dzieli po równo przy trzech i więcej osobach.

Kto konkretnie może pobierać rentę rodzinną?