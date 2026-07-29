Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Rozwiązanie to ma pomóc w sytuacjach, gdy realizacja umów turystycznych została utrudniona lub stała się niemożliwa, umożliwiając biurom podróży ułatwienie rozliczeń z klientami.

Propozycja zmiany przepisów została bezpośrednio powiązana z wybuchem konfliktu zbrojnego w Iranie, który zakłócił realizację umów dotyczących imprez turystycznych w krajach Bliskiego Wschodu.

Jak ma działać voucher od biura podróży?

Nowelizacja daje możliwość zaproponowania podróżnemu vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości.

Czas na wykorzystanie: do dwóch lat od dnia przyjęcia vouchera .

. Wartość vouchera: nie może być niższa niż kwota wcześniej wpłacona przez klienta za wycieczkę .

. Status umowy: przyjęcie vouchera nie rozwiązuje umowy z organizatorem turystyki .

. Ochrona finansowa: wpłacone przez klientów środki pozostają objęte ochroną na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki.

Warunki stosowania nowych przepisów

Możliwość zaoferowania vouchera nie dotyczy wszystkich odwołanych wyjazdów. Skorzystanie z tego mechanizmu jest ograniczone następującymi zastrzeżeniami:

Dotyczy wyłącznie sytuacji określonych w ustawie.

Wymaga wydania odpowiedniego komunikatu przez ministra właściwego do spraw turystyki.

przez ministra właściwego do spraw turystyki. Wymaga wyłącznej zgody podróżnego na takie rozwiązanie.

Przepisy o voucherach za odwołane wycieczki będą obowiązywać od 11 sierpnia 2026 r.

"To rozwiązanie rozsądne, techniczne i poparte ponad politycznymi podziałami. W państwie odpowiedzialnym trzeba umieć reagować na kryzysy tak, aby chronić zarówno konsumentów, jak i polskie przedsiębiorstwa" - ocenił prezydent, cytowany przez KPRP.