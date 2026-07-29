Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Rozwiązanie to ma pomóc w sytuacjach, gdy realizacja umów turystycznych została utrudniona lub stała się niemożliwa, umożliwiając biurom podróży ułatwienie rozliczeń z klientami.
Propozycja zmiany przepisów została bezpośrednio powiązana z wybuchem konfliktu zbrojnego w Iranie, który zakłócił realizację umów dotyczących imprez turystycznych w krajach Bliskiego Wschodu.
Jak ma działać voucher od biura podróży?
Nowelizacja daje możliwość zaproponowania podróżnemu vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości.
- Czas na wykorzystanie: do dwóch lat od dnia przyjęcia vouchera.
- Wartość vouchera: nie może być niższa niż kwota wcześniej wpłacona przez klienta za wycieczkę.
- Status umowy: przyjęcie vouchera nie rozwiązuje umowy z organizatorem turystyki.
- Ochrona finansowa: wpłacone przez klientów środki pozostają objęte ochroną na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki.
Warunki stosowania nowych przepisów
Możliwość zaoferowania vouchera nie dotyczy wszystkich odwołanych wyjazdów. Skorzystanie z tego mechanizmu jest ograniczone następującymi zastrzeżeniami:
- Dotyczy wyłącznie sytuacji określonych w ustawie.
- Wymaga wydania odpowiedniego komunikatu przez ministra właściwego do spraw turystyki.
- Wymaga wyłącznej zgody podróżnego na takie rozwiązanie.
Przepisy o voucherach za odwołane wycieczki będą obowiązywać od 11 sierpnia 2026 r.
"To rozwiązanie rozsądne, techniczne i poparte ponad politycznymi podziałami. W państwie odpowiedzialnym trzeba umieć reagować na kryzysy tak, aby chronić zarówno konsumentów, jak i polskie przedsiębiorstwa" - ocenił prezydent, cytowany przez KPRP.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
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