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Duże zmiany dla turystów. Biuro podróży da voucher za odwołaną wycieczkę

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 10:47
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Duże zmiany dla turystów. Biuro podróży da voucher za odwołane wycieczki
Duże zmiany dla turystów. Biuro podróży da voucher za odwołane wycieczki/Shutterstock
Dynamiczna sytuacja na świecie wymusiła modyfikację przepisów dotyczących wyjazdów turystycznych. Organizatorzy wypoczynku zyskają możliwość przekazywania podróżnym specjalnych bonów w zamian za odwołane urlopy. Nowy system ma zapobiec fali bankructw w branży turystycznej, gwarantując jednocześnie klientom zabezpieczenie wpłaconych funduszy i sporo czasu na zaplanowanie kolejnej podróży.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Rozwiązanie to ma pomóc w sytuacjach, gdy realizacja umów turystycznych została utrudniona lub stała się niemożliwa, umożliwiając biurom podróży ułatwienie rozliczeń z klientami.

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Propozycja zmiany przepisów została bezpośrednio powiązana z wybuchem konfliktu zbrojnego w Iranie, który zakłócił realizację umów dotyczących imprez turystycznych w krajach Bliskiego Wschodu.

Jak ma działać voucher od biura podróży?

Nowelizacja daje możliwość zaproponowania podróżnemu vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości.

  • Czas na wykorzystanie: do dwóch lat od dnia przyjęcia vouchera.
  • Wartość vouchera: nie może być niższa niż kwota wcześniej wpłacona przez klienta za wycieczkę.
  • Status umowy: przyjęcie vouchera nie rozwiązuje umowy z organizatorem turystyki.
  • Ochrona finansowa: wpłacone przez klientów środki pozostają objęte ochroną na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki.

Warunki stosowania nowych przepisów

Możliwość zaoferowania vouchera nie dotyczy wszystkich odwołanych wyjazdów. Skorzystanie z tego mechanizmu jest ograniczone następującymi zastrzeżeniami:

  • Dotyczy wyłącznie sytuacji określonych w ustawie.
  • Wymaga wydania odpowiedniego komunikatu przez ministra właściwego do spraw turystyki.
  • Wymaga wyłącznej zgody podróżnego na takie rozwiązanie.

Przepisy o voucherach za odwołane wycieczki będą obowiązywać od 11 sierpnia 2026 r.

"To rozwiązanie rozsądne, techniczne i poparte ponad politycznymi podziałami. W państwie odpowiedzialnym trzeba umieć reagować na kryzysy tak, aby chronić zarówno konsumentów, jak i polskie przedsiębiorstwa" - ocenił prezydent, cytowany przez KPRP.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: biuro podróżyturyściurlopvoucher
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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