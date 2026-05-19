Dziennik Gazeta Prawana logo

Kto w Polsce ma kryptowaluty? Badanie NBP

oprac. Kamil Nowak
wczoraj, 09:45
[aktualizacja dzisiaj, 10:54]
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Kto w Polsce ma kryptowaluty? Są nowe dane
Kto w Polsce ma kryptowaluty? Są nowe dane/shutterstock
6,4 proc. Polaków deklaruje posiadanie kryptowalut, przy czym najczęściej inwestują w nie młodzi mężczyźni – wynika z badania zleconego przez Narodowy Bank Polski.

O sprawie informuje wtorkowe wydanie „Pulsu Biznesu”.

Ile osób w Polsce posiada kryptowaluty?

Gazeta przytacza badanie Narodowego Banku Polskiego, z którego wynika, że odsetek osób posiadających kryptoaktywa w Polsce mieści się z 95 proc. prawdopodobieństwem w przedziale od 5 proc. do 8,1 proc. „Można go traktować jako konserwatywny szacunek popularności tych aktywów wśród dorosłej populacji Polski” - czytamy.

„Puls Biznesu” przypomina, że w opublikowanym rok temu badaniu USE Research i Ari10 wynikało, że ponad 18 proc. Polaków posiadało w swoim portfelu aktywa kryptowalutowe.

Badanie zlecone przez NBP zostało wykonane przez firmę IPSOS na próbie 1 tys. respondentów. W omawianym badaniu 0,9 prob. respondentów zadeklarowało posiadanie jednostek stablecoinów, które „cechy są potencjalne najbliższe instrumentom do dokonywania płatności”.

Jakie kryptowaluty kupują Polacy?

W ankiecie 3,5 proc. respondentów wskazało, że posiada jednostki bitcoina (BTC), 2,2 proc. zadeklarowało posiadanie jednostek ethera (ETH), a 3,1 proc. badanych zadeklarowało posiadanie innych kryptowalut.

„Relatywnie częściej kryptoaktywa posiadają mężczyźni niż kobiety oraz osoby młodsze niż starsze. Taki rozkład posiadaczy jest spójny z wynikami przeprowadzonych w innych krajach UE badań posiadania kryptoaktywów przez osoby fizyczne” - cytuje Narodowy Bank Polski dziennik.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło Puls Biznesu
Tematy: kryptowalutyNBPbitcoin
Powiązane
Donald Trump z wizytą w Chinach
Chiny: Putin może pożałować ataku na Ukrainę
Fabryka Stellantis w Gliwicach
Polska fabryka numerem 1 na świecie. Produkują 350 aut dziennie
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Rząd podał daty i nową cenę dokumentu
Xi Jinping
Chiny po wycofaniu wojsk USA z Niemiec: Europa nie ma już wyboru, lecz obowiązek
Cmentarz zaduszki Wszystkich Świętych handel znicze
Polska numerem jeden w Europie. Na świecie wyprzedzają nas tylko Chiny
oprac. Kamil Nowak
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKto w Polsce ma kryptowaluty? Badanie NBP »
Zobacz
|
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania sprawi, że anturium przepięknie obsypie się kwiatami
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania anturium sprawi, że roślina obsypie się przepięknymi kwiatami
Badanie techniczne pojazdu na stacji kontroli pojazdów SKP. Diagnosta samochodowy w kanale sprawdza stan podwozia i układu wydechowego pod samochodem Volkswagen Touran. Nowe przepisy i procedury przeglądów aut w 2026 roku
Nowe badanie auta od maja 2026. UE: Diagnosta sprawdzi jedną rzecz i nie podbije dowodu
Jak wyczyścić ekran telewizora domowym sposobem?
Namocz szmatkę i przetrzyj ekran telewizora. Domowy trik na smugi i tłuste plamy
kobieta
Trudny quiz. Każdemu z wynikiem 10/10 należy się tytuł mistrza
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj