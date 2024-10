Jak czytamy w gazecie, według danych International Trade Center wartość eksportu polskich zniczy i świec w minionym roku osiągnęła 764 mln euro.

Co szósty znicz na świecie pochodzi z Polski

"To aż 17 proc. światowego rynku. Tym samym co szósty znicz lub świeca na świecie pochodzi z Polski. To plasuje nas na drugim miejscu w skali globalnej - pierwsze zajmują Chiny, które eksportują znicze o wartości 877 mln euro" - podał "PB".

Reklama

W Europie Polska nie ma sobie równych

"W Europie nie mamy sobie równych i zajmujemy pierwszą pozycję. Numer dwa to Holandia, ale z wynikiem niemal czterokrotnie mniejszym od polskiego (210 mln euro) i Niemcy (177 mln euro)" - napisał dziennik.