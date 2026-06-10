Szwedzi nie chcą euro

W Szwecji 52,1 proc. społeczeństwa zagłosowałoby przeciwko wprowadzeniu wspólnej europejskiej waluty, a 28,7 proc. byłoby na „tak”, gdyby odbywało się w tej sprawie referendum – wynika z opublikowanych w środę wyników sondażu Urzędu Statystycznego SCB.

W porównaniu z badaniem z maja 2025 r. wzrósł odsetek przeciwników euro, natomiast zmalał udział procentowy zwolenników. Jednocześnie 19,2 proc. ankietowanych nie miało w tej sprawie zdania.

Dlaczego kwestia wspólnej waluty powróciła w Szwecji?

Szwecja przystąpiła do UE w 1995 r. i - w przeciwieństwie do Danii - nie wynegocjowała odstępstwa polegającego na zachowaniu własnej waluty. Szwedzi odrzucili jednak wprowadzenie euro w plebiscycie w 2003 r. Wówczas 55,9 proc. głosujących opowiedziało się przeciwko europejskiej walucie, a 42 proc. było na „tak”.

W Szwecji kwestia wprowadzenia euro powróciła w marcu tego roku, gdy współrządząca krajem centroprawicowa partia Liberałowie porozumiała się z nacjonalistycznymi Szwedzkimi Demokratami w sprawie rozpisania w 2030 r. referendum w tej kwestii. Liberałowie są najbardziej proeuropejską siłą w szwedzkim parlamencie, a Szwedzcy Demokraci przeciwnie - opowiadają się za zachowaniem korony.

Raport o korzyściach z przystąpienia do strefy euro

Z kolei ministra finansów Elisabeth Svantesson z liberalno-konserwatywnej Umiarkowanej Partii Koalicyjnej zapowiedziała publikację raportu korzyści z zamiany korony na euro. Dokument ten miałby ukazać się podczas przyszłej kadencji parlamentu.

Kwestia euro nie jest widoczna podczas kampanii przed wyborami do parlamentu Szwecji, zaplanowanymi na 13 września.

Jednocześnie w sondażu SCB 64,5 proc. ankietowanych poparło członkostwo kraju w UE, a przeciwnych pozostawaniu we Wspólnocie było 11,4 proc. Zdania w tej sprawie nie miało 24,1 proc. respondentów.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk