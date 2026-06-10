Nowa ulga dla osób z niepełnosprawnościami. Ministerstwo Finansów szykuje zmiany w opłatach

Ministerstwo Finansów i Gospodarki opublikowało 1 czerwca 2026 roku projekt ustawy o zmianie przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Dokument, zarejestrowany w Rządowym Centrum Legislacji, znajduje się obecnie na etapie opiniowania. Zmiany dotkną nie tylko budżetów gmin, ale przede wszystkim portfeli tysięcy Polaków korzystających z oferty uzdrowiskowej i turystycznej kraju.

Więcej osób zwolnionych z opłat

Obecnie prawo przewiduje zwolnienie z opłat miejscowych i uzdrowiskowych jedynie dla osób niewidomych oraz ich przewodników. Projekt ustawy naprawia ten niedostatek, rozszerzając krąg beneficjentów o osoby z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym oraz osoby do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wsparcie obejmie również opiekunów – z opłaty zwolniony będzie także jeden asystent towarzyszący osobie z niepełnosprawnością. To kluczowa zmiana, ponieważ do tej pory rodziny często ponosiły pełne koszty pobytu, mimo że ich wyjazd miał charakter zdrowotny czy rehabilitacyjny.

Ile zaoszczędzisz?

Skala oszczędności jest zauważalna. W miejscowościach, gdzie obowiązuje maksymalna stawka opłaty uzdrowiskowej (6,67 zł za dobę), przy turnusie trwającym 21 dni, osoba z niepełnosprawnością oraz jej opiekun zapłacą łącznie o 280,14 zł mniej.

Zmiany w poborze opłat

Projekt wprowadza rewolucję w sposobie pobierania opłat przez gminy. Dotychczas wiele samorządów korzystało z usług inkasentów, co wymagało częstych zmian w uchwałach rady gminy przy każdej rotacji osób zajmujących się poborem. Ministerstwo Finansów proponuje, aby obowiązek poboru opłaty miejscowej i uzdrowiskowej spoczywał bezpośrednio na płatniku, czyli podmiocie świadczącym usługi hotelarskie.

Pobór opłaty przez hotelarza ograniczy ryzyko niedopłat. Rady gmin nie będą musiały podejmować każdorazowych uchwał dotyczących imiennych inkasentów. Ponadto resort chce wprowadzić ustawowe kryteria różnicowania stawek opłat. Rady gmin będą mogły brać pod uwagę długość pobytu, sezon, czy kategorię obiektu, co uczyni system bardziej elastycznym i sprawiedliwym.

Limit zwolnienia w górę

Druga istotna część projektu dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. Resort finansów chce podnieść limit zwolnienia z podatku przy sprzedaży rzeczy ruchomych z obecnych 1000 zł do 3000 zł.

Obecny limit (1000 zł) obowiązuje od 2001 roku. W ciągu ostatnich 25 lat ceny towarów wzrosły o ponad 110 proc., a przeciętne wynagrodzenie zwiększyło się niemal trzykrotnie. Egzekwowanie 2-procentowego podatku od przedmiotów o wartości niewiele przekraczającej 1000 zł generowało dla państwa koszty przewyższające wpływy z tego tytułu (koszty przesyłek pocztowych, przelewów, pracy urzędników). Podniesienie progu do 3000 zł to klasyczny przykład deregulacji, która ma odciążyć obywateli i administrację skarbową od nieefektywnej pracy przy niskokwotowych transakcjach.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że przygotowane rozwiązania stanowią część szerszego "Programu regulacyjnego na lata 2026-2028". Głównym założeniem jest redukcja obciążeń administracyjnych. Rząd dąży do sytuacji, w której prawo podatkowe staje się prostsze w obsłudze zarówno dla przedsiębiorców (w tym hotelarzy), jak i dla organów podatkowych.

Projekt ustawy precyzuje również zasady pobierania opłat. Ustawodawca chce, aby opłata miejscowa i uzdrowiskowa była powiązana z korzystaniem z usług hotelarskich (pobyt nieprzekraczający 30 dni). Taki zapis wyeliminuje sytuacje, w których osoby przebywające w miejscowościach uzdrowiskowych w celach służbowych lub zarobkowych byłyby niepotrzebnie obciążane opłatami przeznaczonymi dla turystów.

Obecnie projekt ustawy znajduje się na etapie opiniowania w Rządowym Centrum Legislacji. Jeśli proces legislacyjny przebiegnie sprawnie, nowe przepisy mogą wejść w życie w najbliższym czasie.