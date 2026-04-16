Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył ponowne ustalanie wysokości emerytur czerwcowych. Dotyczyło to świadczeń przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009-2019 oraz powiązanych z nimi rent rodzinnych.

Łącznie ZUS przeliczył 219,5 tys. świadczeń z 220,2 tys. zaplanowanych spraw. Oznacza to realizację na poziomie 99,7 proc. W niewielkiej liczbie spraw postępowanie o ponowne przeliczenie świadczenia pozostaje zawieszone z powodu trwających postępowań sądowych lub administracyjnych.

ZUS przeliczył emerytury czerwcowe. Tysiące osób z wyższymi świadczeniami

Jak podał ZUS, w wyniku przeliczenia 133,1 tys. osób (61 proc.) otrzymało wyższe świadczenie. Średnia podwyżka wyniosła 163,36 zł miesięcznie.

W 86,4 tys. przypadków (39 proc.) wysokość świadczenia się nie zmieniła. Zakład wyjaśnił, że świadczenia nie wzrosły m.in. w sytuacji, gdy emerytura po przeliczeniu nadal była niższa niż minimalna lub gdy obowiązywały limity wypłaty świadczeń (np. w przypadku renty wdowiej).

Dzięki przeliczeniu świadczenia wzrosły łącznie o ponad 21,7 mln zł miesięcznie. Podwyżki mieściły się najczęściej w przedziale od 100 do 200 zł.

ZUS zaznaczył, że przeliczenie objęło przede wszystkim emerytury – stanowiły 91 proc. wszystkich spraw (renty rodzinne – 9 proc.). Większość świadczeniobiorców stanowiły kobiety – 72 proc. Najliczniejszą grupą, której dotyczyło przeliczenie, były osoby w wieku od 70 do 74 lat (55,9 proc.).

ZUS przeliczał świadczenia z urzędu. Oznacza to, że klienci nie musieli składać wniosków w tej sprawie, czyli nie wymagano od nich dodatkowych formalności.

Zakład podkreślił, że przeliczenia były w dużym stopniu zautomatyzowane. Ponad 31 proc. spraw ZUS obsłużył bez udziału pracowników, wykorzystując rozwiązania informatyczne.

W sierpniu 2025 r. prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy w sprawie emerytur czerwcowych. Dotyczy ona osób, które składały w latach 2009-2019 wniosek o emeryturę w czerwcu i otrzymywały świadczenie niższe, niż gdyby wystąpiły z takim wnioskiem np. w maju.

Wynikało to z tego, że w przypadku ustalania wysokości emerytury w czerwcu ówczesne przepisy nie przewidywały uwzględniania dodatkowych waloryzacji kwartalnych, lecz wyłącznie roczną. W rezultacie emeryci, którzy przechodzili na emeryturę w tym miesiącu, mogli mieć świadczenie nawet o kilkaset złotych niższe. Na ten problem zwracał uwagę m.in. Trybunał Konstytucyjny.