ZUS wypłaci 7000 zł. Komu przysługuje zasiłek?

Od nowego roku ZUS znacząco podnosi limit wsparcia finansowego przy organizacji pochówku. Pełna kwota 7000 zł trafi do rąk członków rodziny zmarłego. Za bliskich przepisy uznają m.in. małżonków (także w separacji), dzieci, rodziców, rodzeństwo, dziadków, wnuki oraz osoby pod opieką prawną.

Co ważne, prawo do pieniędzy mają także osoby spoza rodziny oraz instytucje, takie jak domy pomocy społecznej, gminy czy związki wyznaniowe. W ich przypadku ZUS wypłaci kwotę równą faktycznym wydatkom, ale tylko do limitu 7000 zł. Jeśli koszty pogrzebu pokryło kilka osób, urząd podzieli zasiłek proporcjonalnie między wszystkich płatników.

ZUS ma 14 dni na przelew

ZUS nie przeleje pieniędzy automatycznie. Musisz udowodnić, że faktycznie opłaciłeś ceremonię. Podstawą do wypłaty są faktury i rachunki wystawione na Twoje nazwisko. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 14 dni na realizację przelewu od momentu, gdy przyzna Ci prawo do świadczenia.

Zasiłek pogrzebowy. Co czeka nas w 2027 roku?

Kwota 7000 zł nie zostanie zamrożona na lata. Od 2027 roku zasiłek pogrzebowy będzie podlegał corocznej waloryzacji. O tym, czy świadczenie wzrośnie, zadecyduje wskaźnik inflacji za rok 2026. Prezes ZUS ogłosi nową stawkę najpóźniej na 7 dni przed 1 marca każdego roku.