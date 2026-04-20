Od 1 kwietnia ZUS wypłaca 1781 zł. Decyzja w 14 dni, ale trzeba spełnić kilka warunków

Od 1 kwietnia 2026 roku odszkodowanie za wypadek przy pracy wynosi 1781 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Ostateczna kwota świadczenia zależy od stopnia uszczerbku, który ustala lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska.

ZUS podkreśla, że decyzja w sprawie uszczerbku zapada dopiero po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Przy jej wydawaniu bierze się pod uwagę nie tylko skalę urazu, ale również to, czy pozostaje on w związku z wypadkiem przy pracy.

Wypadek przy pracy. Jak definiuje go prawo?

Zrozumienie, jak przepisy definiują wypadek przy pracy, ma duże znaczenie zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. To właśnie właściwa kwalifikacja zdarzenia decyduje o prawie do odszkodowania oraz świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami (Dz.U.2025.1644 t.j.), aby dane zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy, musi spełniać cztery podstawowe warunki jednocześnie:

nagłość zdarzenia – sytuacja powinna być gwałtowna, a nie rozciągnięta w czasie,

– sytuacja powinna być gwałtowna, a nie rozciągnięta w czasie, przyczyna zewnętrzna – zdarzenie musi wynikać z czynnika pochodzącego spoza organizmu poszkodowanego (np. upadek, uderzenie maszyną), a nie wyłącznie ze stanu zdrowia,

– zdarzenie musi wynikać z czynnika pochodzącego spoza organizmu poszkodowanego (np. upadek, uderzenie maszyną), a nie wyłącznie ze stanu zdrowia, skutek w postaci urazu lub śmierci – konieczne jest wystąpienie realnej szkody na zdrowiu,

– konieczne jest wystąpienie realnej szkody na zdrowiu, związek z pracą – zdarzenie musi pozostawać w bezpośrednim związku z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy - komu przysługuje?

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje przede wszystkim osobie, która w jego wyniku doznała trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Jeżeli jednak wypadek prowadzi do śmierci pracownika lub rencisty, prawo do świadczenia przechodzi na jego najbliższych. Obejmuje to małżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci drugiego małżonka, wnuki, rodzeństwo, a także inne dzieci wychowywane i utrzymywane przed osiągnięciem pełnoletności, również w ramach rodziny zastępczej. Uprawnienie może przysługiwać także rodzicom zmarłego, o ile spełniają wymagane warunki określone w przepisach.

Wniosek o odszkodowanie za wypadek przy pracy

Aby uzyskać jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz z pełną dokumentacją. Najważniejszym dokumentem jest zaświadczenie lekarskie OL-9, potwierdzające zakończenie leczenia i rehabilitacji. Do wniosku dołącza się również materiały potwierdzające okoliczności zdarzenia, takie jak protokół powypadkowy sporządzony przez pracodawcę, karta wypadku, prawomocne orzeczenie sądu pracy lub decyzja inspektora sanitarnego dotycząca choroby zawodowej.

W większości przypadków wniosek składa pracodawca. Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą, zleceniobiorcy lub osoby, których zakład pracy został zlikwidowany, mogą przekazać dokumenty bezpośrednio do ZUS – osobiście, pocztą, przez pełnomocnika albo za pośrednictwem konsulatu.

ZUS ma 14 dni na wydanie decyzji po skompletowaniu dokumentacji, a wypłata świadczenia następuje w ciągu 30 dni od jej wydania.

Kiedy złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej?

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej składa się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, kiedy stan zdrowia jest już ustabilizowany i można ocenić ewentualny trwały lub długotrwały uszczerbek.

Inaczej wygląda to w przypadku świadczeń po osobie zmarłej – w tym sytuacjach przepisy nie określają konkretnego terminu, co oznacza, że wniosek może zostać złożony w dowolnym momencie.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy. Stawki ZUS od 1 kwietnia 2026 r.

Od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r. obowiązują nowe, podwyższone stawki jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, wynikające z ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tego tytułu. Świadczenia wypłacane przez ZUS będą wynosiły:

1781 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, 1781 zł za każdy procent uszczerbku w przypadku jego zwiększenia o co najmniej 10 punktów procentowych,

za każdy procent uszczerbku w przypadku jego zwiększenia o co najmniej 10 punktów procentowych, 31 162 zł w razie orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego,

w razie orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, 31 162 zł w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia rencisty skutkującego takimi samymi orzeczeniami,

w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia rencisty skutkującego takimi samymi orzeczeniami, 160 264 zł , gdy uprawnionym jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,

, gdy uprawnionym jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, 80 132 zł , jeśli świadczenie przysługuje innym członkom rodziny niż małżonek lub dziecko,

, jeśli świadczenie przysługuje innym członkom rodziny niż małżonek lub dziecko, 160 264 zł , gdy uprawnionych jest jednocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci, przy czym na każde dziecko przysługuje dodatkowo 31 162 zł,

, gdy uprawnionych jest jednocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci, przy czym na każde dziecko przysługuje dodatkowo 31 162 zł, 160 264 zł , gdy uprawnionych jest dwoje lub więcej dzieci, wraz z dodatkiem 31 162 zł na drugie i każde kolejne dziecko,

, gdy uprawnionych jest dwoje lub więcej dzieci, wraz z dodatkiem 31 162 zł na drugie i każde kolejne dziecko, 31 162 zł , jeśli obok małżonka lub dzieci uprawnieni są również inni członkowie rodziny,

, jeśli obok małżonka lub dzieci uprawnieni są również inni członkowie rodziny, 80 132 zł, gdy świadczenie przysługuje wyłącznie innym członkom rodziny, przy czym na drugą i kolejne osoby przysługuje dodatkowe 31 162 zł.

W tych przypadkach ZUS nie przyzna odszkodowania za wypadek przy pracy

Prawo do odszkodowania z ZUS nie przysługuje w dwóch podstawowych przypadkach. Po pierwsze, gdy do wypadku doszło w wyniku celowego złamania przez pracownika zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Po drugie, gdy poszkodowany uczestniczył w zdarzeniu będąc pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

Podstawa prawna :