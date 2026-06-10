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Co trzecia firma będzie zatrudniać. W tych branżach najłatwiej znaleźć pracę

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
dzisiaj, 09:56
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Co trzecia firma będzie zatrudniać. W tych branżach najłatwiej znaleźć pracę
Co trzecia firma będzie zatrudniać. W tych branżach najłatwiej znaleźć pracę/Shutterstock
Co trzecia firma w Polsce planuje rekrutacje w trzecim kwartale, a co piąta zamierza zmniejszyć zatrudnienie – wynika z raportu ManpowerGroup. Pracy nie powinno zabraknąć w żadnym regionie kraju, przy czym najlepsze perspektywy przewidywane są na północy.

Zgodnie z wynikami ankiety, 33 proc. pracodawców zamierza zwiększać liczbę pracowników w trzecim kwartale, a 18 proc. planuje redukcje. Z kolei 47 proc. przedsiębiorców nie zapowiada zmian personalnych, a 2 proc. przyznaje, że nie zna planów zatrudnienia na najbliższy kwartał.

Te branże będą zatrudniać

Najwięcej firm, które chcą rekrutować pracowników, jest z branży hotelarstwa i gastronomii (28 proc.), a także technologii i usług IT (28 proc.). Zatrudniać chcą też przedstawiciele finansów i ubezpieczeń (25 proc.), budownictwa i nieruchomości (24 proc.) oraz handlu i logistyki (21 proc.). Podobnie wskazywali przedstawiciele usług profesjonalnych, naukowych i technicznych (18 proc.) oraz informacji i komunikacji (10 proc.). Rzadziej nowych pracowników chcą pozyskać firmy z sektora publicznego, ochrony zdrowia & usług społecznych - 6 proc.

Gdzie będą zatrudniać?

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że w okresie od lipca do września br. szanse na znalezienie pracy pojawią się we wszystkich regionach Polski. Największe zapotrzebowanie na pracowników będzie na północy kraju, południowym zachodzie oraz z południu.

Dlkaczego pracodawcy szukają nowych pracowników?

Respondenci pytani o powód nowych rekrutacji wskazywali na rozwój działalności (46 proc.), ekspansję na nowe rynki (34 proc.) oraz postęp technologiczny (22 proc.); 19 proc. wymieniło potrzebę zwiększania różnorodności zespołów oraz uzupełniania wakatów powstałych po odejściach pracowników w poprzednim kwartale.

Cześć firm będzie zwalniać

Natomiast redukcje zatrudnienia wynikają głównie z wyzwań ekonomicznych (31 proc.), konieczności dopasowania liczby pracowników do aktualnego popytu (29 proc.) oraz zmian zachodzących na rynku (22 proc.). Co piąty pracodawca nie uzupełnia wakatów po odejściach pracowników, koncentrując się na optymalizacji procesów i łączeniu ról. Z kolei 38 proc. pracodawców, którzy nie planują zmian kadrowych, tłumaczyło to tym, że obecny poziom zatrudnienia jest wystarczający do realizacji celów biznesowych.

Badanie przeprowadzono między 1 a 30 kwietnia br. wśród 40 tys. 592 pracodawców reprezentujących 42 rynki na świecie. W Polsce w ankiecie udział wzięło 515 pracodawców.

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Źródło PAP
Tematy: pracarekrutacja
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oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
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