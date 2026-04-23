400 zł dla seniorów. Wnioski o dodatkowe pieniądze trzeba złożyć do 29 maja

Rada Miasta Świnoujście zdecydowała o kontynuacji lokalnego programu wsparcia. W tym roku każdy uprawniony senior otrzyma 400 zł. To o 50 zł więcej niż w poprzedniej edycji. Samorząd finansuje bon w całości z własnego budżetu. Pieniądze te mają pomóc starszym mieszkańcom w opłaceniu leków, rehabilitacji lub wyjść do kina czy teatru.

Kto może otrzymać Bon Wyspiarza?

Aby dostać 400 zł, musisz spełnić dwa główne warunki. W 2026 roku musisz kończyć co najmniej 65 lat. Musisz mieszkać w Świnoujściu od co najmniej 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku.

Jeśli mieszkasz w mieście, ale nie masz tu zameldowania, również możesz ubiegać się o bon. W takim przypadku dołącz dokumenty potwierdzające, że Świnoujście to Twoje stałe miejsce do życia. Może to być umowa najmu, umowa o pracę, dokumenty z Urzędu Skarbowego lub deklaracja wyboru lekarza w lokalnej przychodni.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Masz czas do 29 maja 2026 roku. Pamiętaj, że obowiązuje nowy wzór formularza. Urzędnicy odrzucą wnioski złożone na starych drukach z ubiegłych lat. Wypełniony dokument wrzuć do oznakowanej skrzynki podawczej w jednym z 7 punktów:

Lewobrzeże: MOPR (ul. Dąbrowskiego 4), Urząd Miasta (ul. Wojska Polskiego 1/5), Informacja Turystyczna (Plac Słowiański 6/1) lub Pogotowie Techniczne SM „Słowianin” (ul. Matejki 38A).

Prawobrzeże (filie MDK): Warszów (ul. Sosnowa 18), Przytór (ul. Zalewowa 40), Karsibór (ul. 1 Maja 40).

Papierowe wnioski znajdziesz w powyższych punktach. Wersję elektroniczną pobierzesz ze strony internetowej MOPR lub Urzędu Miasta.

Kiedy pieniądze trafią na konto?

Urzędnicy wypłacą świadczenie w ciągu 3 miesięcy od pozytywnej weryfikacji wniosku. Pieniądze trafią wyłącznie na rachunek bankowy podany w formularzu. Miasto nie wysyła bonu przekazem pocztowym. Jeśli nie masz własnego konta, możesz podać numer rachunku osoby, która pomoże Ci odebrać środki.

Co wpisać we wniosku?

Przygotuj swój numer PESEL i dokładny adres zamieszkania. Koniecznie podaj numer telefonu – ułatwi to urzędnikom kontakt, jeśli we wniosku pojawi się błąd. W części oświadczeń zaznacz, czy jesteś zameldowany, czy tylko stale zamieszkujesz teren miasta. Na końcu złóż czytelny podpis i wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych.