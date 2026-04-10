Jak donoszą austriackie media, we wtorek (7 kwietnia) w Sądzie Krajowym w Salzburgu wszczęto postępowanie upadłościowe bez samorządu terytorialnego dotyczące majątku Qimiq Handels GmbH.

Kremowy gigant ogłosił upadłość

Firma QimiQ Handels GmbH z siedzibą w Hof koło Salzburga, działająca od 2001 roku, ogłosiła upadłość. Firma dystrybuuje produkty QimiQ do klientów indywidualnych, branży gastronomicznej, przemysłu spożywczego oraz partnerów handlowych. Produkcją na rynek austriacki zajmuje się SalzburgMilch.

Wśród przyczyn upadłości podano gwałtowny wzrost cen mleka, skutkujący wzrostem kosztów produkcji o około 15 procent, brak finansowania, opóźnienia w płatnościach od klientów międzynarodowych i wstrzymanie dostaw przez SalzburgMilch

Duże problemy finansowe

QimiQ oszacowało swoje zobowiązania na około 8,66 mln euro w odniesieniu do 159 wierzycieli. Firma dążyła do kontynuowania działalności poprzez plan restrukturyzacji i zaproponowała 20-procentową stopę spłaty w ciągu dwóch lat. Ma to zostać sfinansowane poprzez kontynuację działalności.