Wielka okazja na markową kawę w dobrej cenie – od dziś do środy, można zaoszczędzić aż 80 złotych

Segafredo Intermezzo to topowa właska marka kawy, idąca w Polsce pod względem prestiżu z Lavazza Espresso Italiano Cremoso. W tej konkurencji jest na równi oceniana pod względem smaku i jakości i właściwie ustępuje swojej wielkiej konkurentce tylko pod względem marki – Lavazza jest wyżej notowana głównie poza granicami Włoch.

Markowa kawa w dobrej cenie: Segafredo Intermezzo lider wśród topowych mieszanek kaw

Segafredo Intermezzo to starannie dobrana mieszanka dwóch głównych gatunków kawy – arabica i robusta. Promocyjna jest w wersji ziarnistej i dlatego jest uniwersalna bo może być używana zarówno w najbardziej nowoczesnych ekspresach ciśnieniowych, jak i pzrzona w dowolny ububiony sposób po zmieleniu w domu także w dowolnym ulubionym urządzeniu: klasycznym młynku elektrycznych, elektrycznym młunku żarnowym czy nawet w młynku ręcznym.

To ważne, bo pozwala wyzwolić z ziaren wszelkie aromaty – od nut czekoladowych po aromaty orzechowe. To ważne także dlatego, że opcję taką wyzwala mieszanka dwóch gatunków kawy, co jest bardzo popularne we Włoszech czy Hiszpanii, podczas gdy polscy smakosze preferują „czystą” arabica. Dlatego w Polsce trudniej niż na południu Europy znaleźć naprawdę topową mieszankę, któ®ej przykładem jest Segafredo Intermezzo.

Dlatego ta mieszanka jest tak popularna – zresztą nie tylko w prywatntch domach, ale i w wielu najbardziej renomowanych kawiarniach czy lokatach typu pizzeria, trattoria czy ristorante.

Może byś przy tym serwowana we wszelkich możliwych rodzajach ekspresowych: od espress po cappuccino.

Markowa kawa w dobrej cenie: Segafredo Intermezzo – jeden zakup 80 zł oszczędności

Promocja na kawę Segafredo Intermezzo dotyczy obniżki ceny detalicznej półkilogramowego opakowania o 30 procent – pod warunkiem kupna dwóch opakowań. Obniżona cena dotyczy każdego opakowania.

To w praktyce inna wersja promocji – druga 60 procent taniej, tyle że odnosi się do jednego gatunku a nie do wielu gdzie w przypadku tej drugiej promocji można kupowane kawy czy inne produkty dowolnie mieszać.

Standardowa cena jednego półkilogramowego opakowania Segafredo Intermezzo wynosi 64,99 zł. Cena z 39-procentowym upustem to 44,99 zł.

W ramach promocji można kupić aż cztery półkilogramowe opakowania i każde będzie o 30 procent tańsze. Jak łatwo policzyć zyska na zakupach takiej markowej kawy w pełnym wymiarze wyniesie aż 80 złotych!