Analitycy mocno zaskoczeni danymi z GUS. Wiadomo, dlaczego jest gorzej

oprac. Kamil NowakKamil Nowak - redaktor, wydawca
dzisiaj, 10:52
[aktualizacja dzisiaj, 10:55]
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2026 r. wzrosła o 1,3 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Tymczasem analitycy spodziewali się wzrostu o 3,5 proc. Dlaczego wyniki za kwiecień są gorsze, niż myślano?

Sprzedaż detliczna w kwietniu

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2026 r. wzrosła o 1,3 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 2,8 proc. rdr.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 3,5 proc. i o 0,6 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 4,2 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w lutym i marcu:

kwiecień

marzec

rdr

mdm

rdr

mdm

ogółem

1,3

-0,8

8,7

18,1

pojazdy mechaniczne

0,8

-10,9

7,7

24,6

paliwa

25,6

13,4

16,2

19

żywność, napoje, wyroby tytoniowe

-5,8

-1,5

4,3

14

pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach

-

-

-

-

leki, kosmetyki

9,1

1,4

10,1

8,2

odzież, obuwie

-9,5

-11,7

13,6

42,1

meble, AGD, RTV

1,0

-2,1

7,9

23

prasa, książki

-5,9

2,7

1,1

22,1

pozostałe

5,5

-1,7

15,1

15,2

Co jest przyczyną spowolnienia?

Główną przyczyną spowolnienia sprzedaży detalicznej w kwietniu była zmiana terminu, na który przypadła Wielkanoc – napisał w poniedziałkowym komentarzu ekonomista ING BSK Adam Antoniak. Przyznał też jednak, że konsumpcja prywatna w II kwartale spowolni.

„Głównym powodem wyhamowania rocznego tempa wzrostu sprzedaży detalicznej towarów był rozkład wydatków wielkanocnych. W 2025 Wielkanoc przypadła na środek miesiąca, więc większość wydatków (zwłaszcza na żywność) przypadła na kwiecień. W 2026 r. Wielkanoc była obchodzona na początku miesiąca (5 kwietnia), co oznacza, że znacząca część wydatków świątecznych miała w tym roku miejsce już pod koniec marca” – napisał w komentarzu ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak.

Konsumenci wyraźnie ostrożniej podchodzili w kwietniu do zakupów dóbr trwałych. Wydłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie i utrzymujące się wysokie ceny paliw budzą obawy o dalszy wzrost inflacji i pogorszenie koniunktury. Podwyższona niepewność może się przekładać na ostrożność gospodarstw domowych w dokonywaniu większych zakupów. Spodziewamy się, że tempo wzrostu konsumpcji prywatnej w II kw. 2026 będzie niższe niż w I kw. 2026, nadal to jednak spożycie gospodarstw domowych pozostaje głównym motorem napędowym wzrostu polskiej gospodarki” – napisał Antoniak.

Źródło GUS
