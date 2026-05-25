Analitycy mocno zaskoczeni danymi z GUS. Wiadomo, dlaczego jest gorzej

Sprzedaż detliczna w kwietniu

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2026 r. wzrosła o 1,3 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 2,8 proc. rdr.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 3,5 proc. i o 0,6 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 4,2 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w lutym i marcu:

kwiecień marzec rdr mdm rdr mdm ogółem 1,3 -0,8 8,7 18,1 pojazdy mechaniczne 0,8 -10,9 7,7 24,6 paliwa 25,6 13,4 16,2 19 żywność, napoje, wyroby tytoniowe -5,8 -1,5 4,3 14 pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach - - - - leki, kosmetyki 9,1 1,4 10,1 8,2 odzież, obuwie -9,5 -11,7 13,6 42,1 meble, AGD, RTV 1,0 -2,1 7,9 23 prasa, książki -5,9 2,7 1,1 22,1 pozostałe 5,5 -1,7 15,1 15,2

Co jest przyczyną spowolnienia?

Główną przyczyną spowolnienia sprzedaży detalicznej w kwietniu była zmiana terminu, na który przypadła Wielkanoc – napisał w poniedziałkowym komentarzu ekonomista ING BSK Adam Antoniak. Przyznał też jednak, że konsumpcja prywatna w II kwartale spowolni.

„Głównym powodem wyhamowania rocznego tempa wzrostu sprzedaży detalicznej towarów był rozkład wydatków wielkanocnych. W 2025 Wielkanoc przypadła na środek miesiąca, więc większość wydatków (zwłaszcza na żywność) przypadła na kwiecień. W 2026 r. Wielkanoc była obchodzona na początku miesiąca (5 kwietnia), co oznacza, że znacząca część wydatków świątecznych miała w tym roku miejsce już pod koniec marca” – napisał w komentarzu ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak.

„Konsumenci wyraźnie ostrożniej podchodzili w kwietniu do zakupów dóbr trwałych. Wydłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie i utrzymujące się wysokie ceny paliw budzą obawy o dalszy wzrost inflacji i pogorszenie koniunktury. Podwyższona niepewność może się przekładać na ostrożność gospodarstw domowych w dokonywaniu większych zakupów. Spodziewamy się, że tempo wzrostu konsumpcji prywatnej w II kw. 2026 będzie niższe niż w I kw. 2026, nadal to jednak spożycie gospodarstw domowych pozostaje głównym motorem napędowym wzrostu polskiej gospodarki” – napisał Antoniak.