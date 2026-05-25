Analitycy mocno zaskoczeni danymi z GUS. Wiadomo, dlaczego jest gorzej

Sprzedaż detliczna w kwietniu
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2026 r. wzrosła o 1,3 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 2,8 proc. rdr.
Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 3,5 proc. i o 0,6 proc. w ujęciu mdm.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 4,2 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w lutym i marcu:
kwiecień
marzec
rdr
mdm
rdr
mdm
ogółem
1,3
-0,8
8,7
18,1
pojazdy mechaniczne
0,8
-10,9
7,7
24,6
paliwa
25,6
13,4
16,2
19
żywność, napoje, wyroby tytoniowe
-5,8
-1,5
4,3
14
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach
-
-
-
-
leki, kosmetyki
9,1
1,4
10,1
8,2
odzież, obuwie
-9,5
-11,7
13,6
42,1
meble, AGD, RTV
1,0
-2,1
7,9
23
prasa, książki
-5,9
2,7
1,1
22,1
pozostałe
5,5
-1,7
15,1
15,2
Co jest przyczyną spowolnienia?
Główną przyczyną spowolnienia sprzedaży detalicznej w kwietniu była zmiana terminu, na który przypadła Wielkanoc – napisał w poniedziałkowym komentarzu ekonomista ING BSK Adam Antoniak. Przyznał też jednak, że konsumpcja prywatna w II kwartale spowolni.
„Głównym powodem wyhamowania rocznego tempa wzrostu sprzedaży detalicznej towarów był rozkład wydatków wielkanocnych. W 2025 Wielkanoc przypadła na środek miesiąca, więc większość wydatków (zwłaszcza na żywność) przypadła na kwiecień. W 2026 r. Wielkanoc była obchodzona na początku miesiąca (5 kwietnia), co oznacza, że znacząca część wydatków świątecznych miała w tym roku miejsce już pod koniec marca” – napisał w komentarzu ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak.
„Konsumenci wyraźnie ostrożniej podchodzili w kwietniu do zakupów dóbr trwałych. Wydłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie i utrzymujące się wysokie ceny paliw budzą obawy o dalszy wzrost inflacji i pogorszenie koniunktury. Podwyższona niepewność może się przekładać na ostrożność gospodarstw domowych w dokonywaniu większych zakupów. Spodziewamy się, że tempo wzrostu konsumpcji prywatnej w II kw. 2026 będzie niższe niż w I kw. 2026, nadal to jednak spożycie gospodarstw domowych pozostaje głównym motorem napędowym wzrostu polskiej gospodarki” – napisał Antoniak.