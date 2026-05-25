Ile kosztuje hobby Polaków? Co miesiąc wydają spore kwoty

Ile Polacy wydają na hobby miesięcznie?

Z badania wynika, że 17 proc. Polaków na swoje zainteresowania przeznacza do 100 zł miesięcznie. Co trzeci respondent (32 proc.) utrzymuje wydatki w przedziale od 100 do 300 zł. Z kolei wyższe sumy, od 301 do 600 zł, wskazało 23 proc. ankietowanych, zaś co dziesiąty (11 proc.) wydaje na ten cel od 601 do 1000 zł miesięcznie. Największe nakłady finansowe, w granicach od 1001 do 2000 zł oraz powyżej 2000 zł wydaje 2 proc. badanych.

Aby opłacić te wydatki 61 proc. respondentów sięga po bieżące dochody. Z kolei 4 proc. korzysta z zakupów na raty, 3. proc. – karty kredytowej, a po 2 proc. ankietowanych postawiło na kredyt gotówkowy oraz płatność odroczoną.

Gdzie kupują produkty do hobby?

Z badania wynika, że 43 proc. ankietowanych produkty potrzebne do swojego hobby kupuje przez internet. Najczęściej kupują w ten sposób trzydziestolatkowie (65 proc.). Z kolei 15 proc. ogółu badanych wybiera wyłącznie sklepy stacjonarne, przy czym odsetek ten jest najwyższy (33 proc.) w grupie seniorów.

Kluczowym argumentem, który najbardziej przekonuje badanych do tego, aby poszukiwać produktów związanych z ich hobby w sieci, pozostaje wygoda i oszczędność czasu - wskazał tak co drugi ankietowany. Respondenci cenią sobie również m.in. możliwość łatwego porównywania cen i znajdowania najlepszych okazji (37 proc.) oraz szerszy wybór niż w placówkach tradycyjnych (34 proc.).

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 7-10 kwietnia 2026 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.