Tyle Polacy przeznaczą na prezenty na Dzień Matki, Dziecka i Ojca. Kwoty robią wrażenie

oprac. Łucja Orzeł
dzisiaj, 13:51
Polacy planują przeznaczyć do 300 zł na prezenty z okazji Dnia Matki, a podobne kwoty wydadzą także na upominki dla dzieci i ojców – wynika z Barometru Providenta. Najczęściej wybierają drobne prezenty, takie jak kwiaty, słodycze czy książki, ale coraz większą popularnością cieszy się również wspólne spędzanie czasu – spacer, rodzinny posiłek czy wyjście do kina.

Kiedy obchodzimy Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca?

Dzień Matki obchodzony jest 26 maja, Dzień Dziecka - 1 czerwca, natomiast 23 czerwca - Dzień Ojca.

Najczęściej celebrowaną okazją spośród tych trzech jest Dzień Matki - w tym roku chce go obchodzić 49,3 proc. uczestników badania. Na drugim miejscu jest Dzień Dziecka (46,4 proc.), a na ostatnim - Dzień Ojca (31,1 proc.).

Autorzy badania zwrócili uwagę na zależność między wiekiem a chęcią celebrowania tych dni. Dzień mamy planuje świętować 80,1 proc. osób w wieku 18-24 lata i 64,5 proc. w przedziale 25-34 lata. Dzień Ojca planuje obchodzić 63,5 proc. najmłodszych dorosłych i jest to najwyższy odsetek wskazań. 1 czerwca zamierza uczcić ze swoimi dziećmi 51,2 proc. rodziców w wieku 35–44 lata.

Jakie prezenty wybierają?

Pytani, jaki prezent kupiliby na te trzy okazje, Polacy wskazują najczęściej drobne upominki, takie jak słodycze, kwiaty czy książki. Dla ojców wybiera je ponad połowa badanych (50,6 proc.) i blisko połowa dla mam (48,5 proc.); takie drobne niespodzianki dla dzieci szykuje 42,2 proc. rodziców uczestniczących w badaniu.

Drugim najczęściej wybieranym »prezentem« jest wspólny czas – zarówno przez dzieci jak i rodziców. Wspólny spacer, wyjście do kina czy teatru lub uroczysty posiłek planuje 12,9 proc. Najczęściej jednak na wspólnie spędzony czas stawiają rodzice – 16,2 proc. planuje zabrać gdzieś swoje dzieci” - poinformowali autorzy badania.

Ile planują wydać?

Większość osób deklaruje, że planując wydatki chce zmieścić się w budżecie do 300 zł. Taką kwotę dla swoich mam zamierza przeznaczyć 59,5 proc. osób, dla ojców - 69,2 proc., a na Dzień Dziecka 50,8 proc.

Wyższe kwoty Polacy są skłonni przeznaczyć dla swoich dzieci - prezenty za ponad 500 zł planuje 10,4 proc. uczestników badania, 7,6 proc. wskazuje przedział 501–1000 zł, a 2,8 proc. kwotę powyżej 1000 zł. Na prezenty dla mam więcej niż 500 zł zamierza wydać 3,2 proc. Polaków, a dla ojców - około 2,3 proc.

Badanie zostało zrealizowane przez Danae metodą CAWI na próbie 1001 dorosłych Polaków, w marcu 2026 r.

