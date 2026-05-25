Tymi banknotami i monetami już nie zapłacisz. NBP jasno wskazuje, co robić

Kiedy sprzedawca może odmówić przyjęcia banknotów?

Sprzedawca może odmówić przyjęcia banknotu lub monety, jeśli uzna, że są one zbyt mocno zniszczone. Co prawda nawet uszkodzona gotówka formalnie zachowuje swoją wartość nominalną, jednak w praktyce decyzja o jej przyjęciu zależy od oceny osoby obsługującej płatność. Banknoty podarte, zalane, nadpalone czy mocno zabrudzone mogą zostać uznane za nieczytelne i nie zostać zaakceptowane. Podobna zasada dotyczy monet – problemy mogą pojawić się w przypadku egzemplarzy wygiętych, mechanicznie uszkodzonych lub niekompletnych, np. pozbawionych rdzenia albo zewnętrznego pierścienia.

Gdzie można wymienić zniszczone pieniądze?

Uszkodzone banknoty i monety można wymienić w wielu bankach komercyjnych, jednak najbezpieczniej zrobić to bezpośrednio w oddziale Narodowego Banku Polskiego, który odpowiada za ocenę i wymianę zniszczonej gotówki. Przy drobnych uszkodzeniach – na przykład gdy banknot jest rozerwany na dwie części – wymiana zazwyczaj następuje od ręki. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku mocno zniszczonych pieniędzy, takich jak banknoty składające się z wielu fragmentów, nadpalone, zalane lub silnie zabrudzone. Wtedy konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku, a uszkodzona gotówka trafia do centrali NBP, gdzie jej stan oceniają specjaliści.

Ile pieniędzy dostaniesz za zniszczone pieniądze?

Wysokość kwoty otrzymanej przy wymianie uszkodzonej gotówki zależy od stopnia zachowania banknotu lub monety. Zgodnie z przepisami zawartymi w zarządzeniu Prezesa Narodowy Bank Polski nr 31/2013, obowiązują następujące zasady:

100% wartości przysługuje, gdy:

zachowało się ponad 75% powierzchni banknotu w jednym fragmencie,

banknot jest podzielony, ale posiadasz wszystkie jego części (maksymalnie 9 fragmentów),

moneta jest kompletna,

w przypadku monety dwuelementowej (np. euro) masz zarówno rdzeń, jak i pierścień.

50% wartości przysługuje, gdy:

banknot zachował od 45% do 75% powierzchni i stanowi jeden fragment,

posiadasz tylko jedną część monety dwuelementowej (np. sam rdzeń lub sam pierścień).

Wymiana nie jest możliwa, gdy:

banknot zachował mniej niż 45% powierzchni,

dostarczony jest jedynie fragment monety (np. sam pierścień),

gotówka jest całkowicie nieczytelna lub nie można potwierdzić jej autentyczności.

Co dzieje się z pieniędzmi, które nie nadają się do wymiany?

Jeżeli przekazane do Narodowy Bank Polski banknoty lub monety zostaną ocenione jako zbyt poważnie uszkodzone, nie zostaną one wymienione. W takiej sytuacji właściciel ma 6 miesięcy na ich odbiór. Jeśli w tym czasie nie zgłosi się po gotówkę, bank może ją zlikwidować. Banknoty są niszczone w specjalnych urządzeniach, a monety trafiają na złom i są przetapiane.

Dlaczego warto działać od razu?

Uszkodzenie banknotu lub monety może zdarzyć się w każdej sytuacji – wystarczy przypadkowe pranie w ubraniu, zalanie napojem, kontakt z ogniem albo mechaniczne zniszczenie. Im szybciej taka gotówka zostanie oddana do wymiany, tym większa szansa na odzyskanie jej pełnej wartości.

Warto mieć na uwadze, że ani sklepy, ani banki komercyjne nie mają obowiązku przyjmowania uszkodzonych pieniędzy. Dlatego w przypadku zniszczonych banknotów lub monet najlepiej jak najszybciej udać się do banku, a w szczególności do oddziału Narodowy Bank Polski, aby wymienić je, zanim utracą swoją wartość.