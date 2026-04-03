Wielkanoc 2026: Ceny nowalijek na targach. Ile zapłacimy za polskie warzywa?

Tegoroczna wegetacja młodych warzyw ruszyła z opóźnieniem. Powodem jest długa i mroźna zima oraz brak słońca w ostatnich miesiącach. Nawet w szklarniach rośliny nie rosły tak szybko, jak planowali hodowcy. Z tego powodu na wielu straganach wciąż królują produkty z importu – głównie z Włoch, Hiszpanii oraz RPA.

Sytuację poprawiły dopiero ostatnie słoneczne dni. Sprzedawcy zapewniają, że do 5 kwietnia, czyli do niedzieli wielkanocnej, oferta polskich warzyw będzie już kompletna i zaspokoi potrzeby klientów.

Co już kupimy na targach?

Na straganach w Katowicach (m.in. na Placu Miarki i Koszutce) pojawiły się już pierwsze oznaki wiosny. Klienci mogą wybierać spośród kilku typowo polskich produktów:

Szczypiorek : dostępny w doniczkach (idealny do domowego przesadzenia) oraz cięty w pęczkach.

: dostępny w doniczkach (idealny do domowego przesadzenia) oraz cięty w pęczkach. Rzodkiewka i sałata : pierwsze partie z polskich szklarni.

i : pierwsze partie z polskich szklarni. Zioła: lubczyk oraz nać pietruszki .

oraz . Botwinka i cebula dymka : świeże dostawy prosto od lokalnych dostawców.

i : świeże dostawy prosto od lokalnych dostawców. Warzywa szklarniowe: pierwsze polskie pomidory oraz ogórki.

Ceny szczypiorka, ogórków i jaj

Ceny na targowiskach zmieniają się z dnia na dzień, ale obecnie prezentują się następująco: