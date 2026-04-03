Wielkanoc 2026: Ceny nowalijek na targach. Ile zapłacimy za polskie warzywa?

oprac. Olga Skórko
3 kwietnia 2026, 06:00
Mimo mroźnej zimy, która w tym roku wyjątkowo długo trzymała rośliny pod ziemią, na polskie targowiska trafiają nowalijki. Sprzedawcy oferują już polski szczypiorek, rzodkiewkę i botwinkę. Choć na pełny wybór gruntowych warzyw musimy jeszcze poczekać, oferta na Wielkanoc 2026 zapowiada się kolorowo.

Tegoroczna wegetacja młodych warzyw ruszyła z opóźnieniem. Powodem jest długa i mroźna zima oraz brak słońca w ostatnich miesiącach. Nawet w szklarniach rośliny nie rosły tak szybko, jak planowali hodowcy. Z tego powodu na wielu straganach wciąż królują produkty z importu – głównie z Włoch, Hiszpanii oraz RPA.

Sytuację poprawiły dopiero ostatnie słoneczne dni. Sprzedawcy zapewniają, że do 5 kwietnia, czyli do niedzieli wielkanocnej, oferta polskich warzyw będzie już kompletna i zaspokoi potrzeby klientów.

Co już kupimy na targach?

Na straganach w Katowicach (m.in. na Placu Miarki i Koszutce) pojawiły się już pierwsze oznaki wiosny. Klienci mogą wybierać spośród kilku typowo polskich produktów:

  • Szczypiorek: dostępny w doniczkach (idealny do domowego przesadzenia) oraz cięty w pęczkach.
  • Rzodkiewka i sałata: pierwsze partie z polskich szklarni.
  • Zioła: lubczyk oraz nać pietruszki.
  • Botwinka i cebula dymka: świeże dostawy prosto od lokalnych dostawców.
  • Warzywa szklarniowe: pierwsze polskie pomidory oraz ogórki.
Ceny szczypiorka, ogórków i jaj

Ceny na targowiskach zmieniają się z dnia na dzień, ale obecnie prezentują się następująco:

  • Szczypiorek: Na Koszutce pęczek ciętego szczypiorku kosztuje 2,50 zł, natomiast szczypiorek w doniczce to wydatek rzędu 3,50 zł.
  • Ogórki gruntowe/szklarniowe: Cena oscyluje wokół 14,00 zł/kg. To dobra wiadomość dla konsumentów, ponieważ ogórki są tańsze niż w analogicznym okresie 2025 roku.
  • Jajka: To najbardziej zróżnicowany produkt. Za wiejskie lub ekologiczne jajko zapłacimy od 0,50 zł do nawet 3,00 zł za sztukę (najwyższe ceny odnotowano w woj. opolskim). Średnia cena za jajko z wolnego wybiegu to około 1,20–1,50 zł.
