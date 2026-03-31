Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli trzynasta emerytura trafi do osób uprawnionych razem z kwietniową emeryturą lub rentą. Wypłaty będą realizowane: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 kwietnia oraz 1 maja.

ZUS poinformował PAP, że przyspieszył przekazanie środków dla terminu 6 kwietnia, który przypada w Poniedziałek Wielkanocny – wypłata zostanie zrealizowana do 3 kwietnia. Środki trafią na pocztę 31 marca, a następnie listonosze doręczą je świadczeniobiorcom.

13. emerytura 2026. Ruszyły wypłaty. Kiedy dostaniesz trzynastkę? [Harmonogram ZUS]

Z kolei w przypadku osób otrzymujących przelewy bankowe ZUS przekaże środki do banków 2 kwietnia. Przyspieszenie terminu dotyczy łącznie ponad 1,5 mln osób i kwoty przekraczającej 3 mld zł.

"Łącznie przed świętami prawie 2,4 mln osób otrzyma ponad 4,7 mld zł brutto" - podał ZUS. Według szacunków Zakładu, trzynasta emerytura trafi w tym roku do ponad 10 mln osób.

W 2026 roku wysokość świadczenia odpowiada najniższej emeryturze po waloryzacji i wynosi 1978,49 zł brutto. Z kwoty trzynastej emerytury nie są dokonywane żadne potrącenia. ZUS wypłaca ją automatycznie bez konieczności składania wniosku.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które 31 marca mają prawo do emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej – w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

ZUS wyjaśnił, że do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna trzynasta emerytura – bez względu na liczbę osób do niej uprawnionych. Trzynastkę dzieli się pomiędzy wszystkie osoby uprawnione do renty rodzinnej, ustalonej w wysokości na dzień 31 marca bieżącego roku.

Osobom, które mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń, np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową, również przysługuje tylko jedna trzynastka. Jeśli świadczenia wypłacają dwa różne organy emerytalno-rentowe, w tym ZUS, trzynastą emeryturę wypłaci ZUS.