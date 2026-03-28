Program 800 plus to świadczenie wychowawcze przysługujące na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, uregulowane ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od 1 stycznia 2024 roku jego wysokość została zwiększona z 500 zł do 800 zł miesięcznie na każde dziecko. Świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego i nie podlega zajęciu komorniczemu. Przysługuje niezależnie od dochodów rodziny, a jego głównym celem jest wsparcie finansowe w wychowywaniu dzieci oraz poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych.

Kiedy ZUS wypłaca rodzicom pieniądze w ramach świadczenia 800 plus?

Świadczenie wychowawcze, powszechnie znane jako 800 plus, zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wypłacane jest co miesiąc. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy w jednym z dziesięciu ustalonych terminów: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. lub 22. dnia każdego miesiąca.

Kiedy ZUS wypłaci 800 plus, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w dzień wolny?

Jeśli termin wypłaty świadczenia przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje przelewu wcześniej – najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym tę datę.

800 plus - nowe terminy wypłat w kwietniu 2026

W kwietniu 2026 roku część osób korzystających z programu 800 plus otrzyma przelewy z ZUS wcześniej niż standardowo. Wynika to z układu dni w kalendarzu, przez który niektóre terminy wypłat przypadają na weekendy. Harmonogram wypłat w tym miesiącu wygląda następująco:

2 kwietnia (czwartek);

3 kwietnia (piątek) – tego dnia zostaną wypłacone świadczenia przewidziane pierwotnie na 4 kwietnia (sobota);

7 kwietnia (wtorek);

9 kwietnia (czwartek);

10 kwietnia (piątek) – tego dnia trafią środki zaplanowane na 12 kwietnia (niedziela);

14 kwietnia (wtorek);

16 kwietnia (czwartek);

17 kwietnia (piątek) – w tym terminie wypłacone będą świadczenia z 18 kwietnia (sobota);

20 kwietnia (poniedziałek);

22 kwietnia (środa).

W praktyce oznacza to, że osoby, które zwykle otrzymują świadczenie 4., 12. lub 18. dnia miesiąca, w kwietniu dostaną pieniądze wcześniej.

800 plus – jak złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie 800 plus można złożyć wyłącznie online – nie ma możliwości dostarczenia go w formie papierowej. Dostępne są następujące kanały:

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

portal Emp@tia,

bankowość elektroniczna,

aplikacja mZUS.

Po zalogowaniu się do wybranego serwisu należy uzupełnić formularz, wpisując dane dziecka oraz rodzica lub opiekuna prawnego, a następnie przesłać go do ZUS. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, świadczenie będzie wypłacane co miesiąc na podany rachunek bankowy.

800 plus - do kiedy można składać wnioski

Wnioski o świadczenie 800 plus na nowy okres rozliczeniowy, trwający od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r., można składać między 1 lutego a 30 kwietnia 2026 r. Złożenie dokumentów w tym czasie gwarantuje ciągłość wypłat bez przerw.

Złożenie wniosku po 30 kwietnia skutkuje opóźnieniem wypłaty świadczenia, a w niektórych sytuacjach także utratą prawa do pieniędzy za miesiące sprzed złożenia wniosku. W zależności od terminu obowiązują następujące zasady:

od 1 lutego do 30 kwietnia 2026 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie najpóźniej do 30 czerwca 2026 r.;

– ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie najpóźniej do 30 czerwca 2026 r.; od 1 do 31 maja 2026 r. – świadczenie zostanie przyznane wraz z wyrównaniem za czerwiec i wypłacone do 31 lipca 2026 r.;

– świadczenie zostanie przyznane wraz z wyrównaniem za czerwiec i wypłacone do 31 lipca 2026 r.; od 1 do 30 czerwca 2026 r. – wypłata z wyrównaniem za czerwiec nastąpi do 31 sierpnia 2026 r.;

– wypłata z wyrównaniem za czerwiec nastąpi do 31 sierpnia 2026 r.; od 1 do 31 lipca 2026 r. – środki będą wypłacone z wyrównaniem jedynie od lipca, najpóźniej do 30 września 2026 r.;

– środki będą wypłacone z wyrównaniem jedynie od lipca, najpóźniej do 30 września 2026 r.; od 1 do 31 sierpnia 2026 r. – prawo do świadczenia będzie przysługiwać dopiero od sierpnia, a wypłata nastąpi do 31 października 2026 r.

800 plus - komu nie przysługuje świadczenie?

Świadczenie 800 plus zasadniczo przysługuje na każde dziecko do momentu ukończenia 18 lat, jednak są przypadki, w których nie zostanie ono przyznane. Nie można go otrzymać, gdy: