GUS podał w tym tygodniu, że średnia oczekiwana długość życia dla 60-latka w ciągu roku wzrosła o 4,5 miesiąca, a 65-latka wzrosła o 1,9 miesiąca. Zgodnie z najnowszymi tablicami GUS, 60-latek średnio będzie miał przed sobą 268,9 miesiąca życia wobec 266,4 miesiąca zapisanych w tablicach opublikowanych rok temu. Z kolei 65-latek ma przed sobą średnio 222,7 miesięcy życia wobec 220,8 rok temu.

Nowe tablice GUS: od 1 kwietnia podstawa do przyznania emerytur

Tablice te są podstawą do przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od 1 kwietnia br. do 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Według wyliczeń przekazanych PAP przez ZUS, 60-latka z kapitałem emerytalnym 500 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 1859,43 zł, czyli mniej o ok. 17 zł (kapitał zostanie podzielony przez 268,9 zamiast przez 266,4 miesiąca). 65-latek z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 2245,17 zł, czyli mniej o ok. 19 zł (kapitał zostanie podzielony przez 222,7 miesiąca zamiast 220,8 miesięcy).

Nowe tablice GUS: ile stracą 60- i 65-latkowie?

Z kolei 60-latka z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 2603,20 zł, czyli mniej o ok. 24 zł (kapitał zostanie podzielony przez 268,9 zamiast przez 266,4 miesiąca). 65-latek z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w wysokości 3143,24 zł, czyli mniej o ok. 27 zł (kapitał zostanie podzielony przez 222,7 miesiąca zamiast 220,8 miesięcy).

Osoby, które osiągną wiek emerytalny między kwietniem br., a marcem przyszłego roku, nie muszą spieszyć się z przejściem na emeryturę, aby skorzystać z tegorocznej tablicy GUS. Przyznając emeryturę, ZUS zawsze sprawdza, czy dla zainteresowanego korzystniejsza jest tablica obowiązująca w momencie złożenia wniosku o emeryturę, czy ta, która obowiązywała, gdy ukończył on swój wiek emerytalny – i przyjmuje do obliczeń korzystniejszą z nich.

Zakład wielokrotnie podkreślał, że nowe tablice - co do zasady - nie dotyczą osób, które już przeszły na emeryturę. Nie ma zatem sensu składanie wniosków o przeliczenie emerytury tylko z powodu ogłoszenia nowej tablicy GUS.