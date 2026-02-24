Od 1 marca 2026 roku miliony Polaków otrzymają wyższe przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rząd zdecydował o podniesieniu wskaźnika waloryzacji do 5,3 proc., co jest wynikiem wyższym niż pierwotnie zakładano w budżecie.

Oznacza to, że emerytura minimalna wzrośnie z 1878,91 zł do 1978,49 zł brutto. Na rękę seniorzy z najniższym świadczeniem dostaną około 1800,43 zł. Co ważne, proces ten odbywa się automatycznie – nie musisz składać żadnego wniosku, aby otrzymać podwyżkę.

Uwaga na pułapkę. Nowe limity dorabiania

Jeśli pobierasz wcześniejszą emeryturę lub rentę i nadal pracujesz, musisz pilnować swoich zarobków. Od 1 marca 2026 roku obowiązują nowe progi przychodów:

Reklama

Bezpieczny próg (do 6438,50 zł brutto): Możesz zarabiać do tej kwoty bez żadnych konsekwencji. Twoje świadczenie pozostanie nienaruszone.

brutto): Możesz zarabiać do tej kwoty bez żadnych konsekwencji. Twoje świadczenie pozostanie nienaruszone. Próg ostrzegawczy (od 6438,50 zł do 11 957,20 zł brutto): Jeśli Twoje zarobki zmieszczą się w tym przedziale, ZUS pomniejszy Twoją emeryturę. Maksymalna kwota potrącenia wynosi teraz 989,41 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

do brutto): Jeśli Twoje zarobki zmieszczą się w tym przedziale, ZUS pomniejszy Twoją emeryturę. Maksymalna kwota potrącenia wynosi teraz dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Blokada świadczenia (powyżej 11 957,20 zł brutto): Przekroczenie tej kwoty oznacza, że ZUS całkowicie zawiesi wypłatę Twojej emerytury lub renty.

Warto zaznaczyć, że limity te zmieniają się co trzy miesiące. Kolejna aktualizacja czeka nas już w czerwcu.

Kto może dorabiać do emerytury?

Ograniczenia nie dotyczą wszystkich. Bez żadnych limitów mogą dorabiać osoby, które osiągnęły już powszechny wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.

Po osiągnięciu tego wieku możesz zarabiać dowolne kwoty, a ZUS nie ma prawa obniżyć Twojego świadczenia. Wyjątkiem są jedynie osoby, którym ZUS podwyższył emeryturę do kwoty minimalnej. Jeśli ich zarobki przekroczą kwotę dopłaty, stracą prawo do tego wyrównania.

Pamiętaj, że praca na wcześniejszej emeryturze nakłada na Ciebie obowiązki. Musisz niezwłocznie poinformować ZUS o podjęciu pracy i przewidywanych zarobkach (formularz ZUS EROP). Raz w roku, do końca lutego, musisz też dostarczyć zaświadczenie o faktycznych przychodach z poprzedniego roku.

Zatajenie zarobków przed urzędem to ryzykowne posunięcie. ZUS może zażądać zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy nawet za trzy lata wstecz, co może oznaczać konieczność oddania kilkunastu tysięcy złotych.

Reklama

Waloryzacja 2026. Ile wyniesie?

Prezentujemy przykładowe wyliczenia kwot brutto po marcowej waloryzacji. Osoby pobierające emeryturę minimalną w wysokości 1878,91 zł, od marca otrzymają 1978,49 zł. Emeryci otrzymujący obecnie 2500 zł, po waloryzacji mogą liczyć na 2632,50 zł. W przypadku świadczenia na poziomie 3500 zł, nowa kwota wyniesie 3685,50 zł, natomiast przy obecnej emeryturze wynoszącej 5000 zł, przelew wzrośnie do 5265,00 zł.