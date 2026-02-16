ZUS działa automatycznie – bez wniosków od seniorów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje ustawę o tzw. emeryturach czerwcowych, czyli przelicza je na nowo. Świadczeniobiorcy nie musieli składać żadnych wniosków. Dla większości przeliczenie oznacza wzrost świadczenia – średnio o ponad 200 zł miesięcznie.

Reklama

Od 1 stycznia 2026 r. ZUS z urzędu przelicza emerytury przyznane lub przeliczone w czerwcu w latach 2009–2019 oraz renty rodzinne po osobach, których dotyczyły te same zasady. Klienci nie muszą podejmować żadnych działań. Po przeliczeniu ZUS wyda nową decyzję. Jeśli nowa kwota byłaby niższa, świadczenie pozostaje bez zmian.

Większość przeliczonych świadczeń będzie wyższa

Na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2025 r. przeliczyliśmy 23,3 tys. świadczeń wypłacanych w styczniu 2026 r. Większość klientów zyska po przeliczeniu:

19,5 tys. osób (84 proc.) otrzyma wyższą wypłatę,

3,8 tys. osób (16 proc.) nie zyska na przeliczeniu, czyli będzie otrzymywać tyle co dotychczas.

98 proc. przeliczeń dotyczy emerytur. Renty rodzinne stanowią 2 proc. Przeliczenia częściej obejmują świadczenia kobiet (66 proc.) niż mężczyzn (34 proc.).

Świadczenia rosną średnio o ponad 200 zł

Dzięki nowym zasadom świadczeniobiorcy zyskali średnio 203,80 zł miesięcznie.

Przeliczenia są możliwe, ponieważ w latach 2009–2019 stosowano mniej korzystne zasady waloryzacji składek. Teraz przyjmujemy rozwiązania takie jak przy ustalaniu emerytury w maju, jeśli jest to korzystniejsze, a następnie waloryzujemy świadczenie do dziś.

Do kiedy ZUS zakończy przeliczenia?

Realizujemy ustawę zgodnie z harmonogramem. Naszym celem jest sprawne i rzetelne przeliczenie świadczeń, bez wniosków i jakichkolwiek formalności po stronie klientów.

Wszystkie sprawy zakończymy do 31 marca 2026 r.