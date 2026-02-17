Kto może ubiegać się o rentę socjalną?

ZUS przyznaje rentę socjalną osobom pełnoletnim, które są całkowicie niezdolne do pracy. Nie wystarczy jednak sam fakt choroby – kluczowy jest moment, w którym powstało naruszenie sprawności organizmu. Zasady przyznawania świadczenia są jasne. Niepełnosprawność musi powstać przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub na studiach (przed 25. urodzinami), w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Co ważne, prawo do renty zyskujesz również, jeśli wyszłaś za mąż po ukończeniu 16 lat – prawo traktuje Cię wtedy jako osobę pełnoletnią.

Renta socjalna. Lista dokumentów, co przygotować do ZUS?

Proces ubiegania się o świadczenie wymaga zgromadzenia dokumentacji medycznej i urzędowej. Im dokładniej przygotujesz wniosek, tym szybciej ZUS wyda decyzję. Niezbędny zestaw dokumentów:

Wniosek o rentę socjalną – wypełnisz go na gotowym druku w oddziale lub online przez PUE ZUS.

– wypełnisz go na gotowym druku w oddziale lub online przez PUE ZUS. Zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) – to kluczowy dokument. Musi go wypełnić lekarz prowadzący Twoje leczenie. Pamiętaj: dokument nie może być starszy niż 30 dni przed złożeniem wniosku.

– to kluczowy dokument. Musi go wypełnić lekarz prowadzący Twoje leczenie. Pamiętaj: dokument nie może być starszy niż 30 dni przed złożeniem wniosku. Dokumentacja medyczna (druk OL-9A) – dołącz wyniki badań, karty wypisowe ze szpitali i historię choroby.

dołącz wyniki badań, karty wypisowe ze szpitali i historię choroby. Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni – potwierdza ono, że Twoje problemy zdrowotne zaczęły się w trakcie edukacji.

– potwierdza ono, że Twoje problemy zdrowotne zaczęły się w trakcie edukacji. Dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.

Jeśli pracujesz, Twój pracodawca musi przygotować wywiad zawodowy (druk OL-10) oraz zaświadczenie o Twoich zarobkach i czasie trwania umowy.

Kiedy ZUS odmówi wypłaty?

Renta socjalna nie jest dla każdego. Istnieje lista świadczeń, których pobieranie wyklucza możliwość otrzymania renty socjalnej. Nie dostaniesz jej, jeśli masz już prawo do emerytury lub renty inwalidzkiej, zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Jeśli posiadasz gospodarstwo rolne, powierzchnia Twoich użytków nie może przekraczać 5 hektarów przeliczeniowych. Przekroczenie tego limitu odbiera prawo do renty socjalnej. Dodatkowo, jeśli pobierasz rentę rodzinną, jej kwota nie może być wyższa niż 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Praca na rencie. Ile można dorobić w 2026 roku?

Pobieranie renty socjalnej nie oznacza zakazu pracy, ale musisz pilnować swoich zarobków. ZUS regularnie publikuje limity przychodów:

Limit 70 proc. średniej krajowej: Jeśli Twoje zarobki zmieszczą się w tej kwocie, otrzymasz rentę w pełnej wysokości.

Jeśli Twoje zarobki zmieszczą się w tej kwocie, otrzymasz rentę w pełnej wysokości. Przedział 70 proc. – 130 proc.: Jeśli zarobisz więcej, ZUS odpowiednio zmniejszy Twoją rentę.

Jeśli zarobisz więcej, ZUS odpowiednio zmniejszy Twoją rentę. Powyżej 130 proc.: Przekroczenie tego progu skutkuje całkowitym zawieszeniem wypłaty.

Jako przychód ZUS traktuje nie tylko pensję, ale także zasiłki chorobowe i macierzyńskie. Jeśli Twoje zarobki nagle wzrosną, natychmiast poinformuj o tym urząd (użyj formularza EROP).

Jak wygląda droga do otrzymania renty w praktyce? Złóż wniosek w dowolnym oddziale ZUS (najlepiej zgodnie z miejscem zamieszkania). Jeśli chodzi o orzeczenie lekarskie, ZUS wyznaczy termin badania u lekarza orzecznika. Czasem lekarz wydaje decyzję "zaocznie" na podstawie samej dokumentacji. ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności. Pieniądze trafią na Twoje konto bankowe lub dostarczy je listonosz.

Renta socjalna w sytuacjach szczególnych

Zasady zmieniają się, gdy trafisz do aresztu lub zakładu karnego – wtedy prawo do renty zostaje zawieszone. Możesz jednak starać się o 50 proc. świadczenia, jeśli jesteś osobą samotną, nie masz innych dochodów i przeznaczysz pieniądze na opłaty za mieszkanie. W przypadku cudzoziemców warunkiem jest karta pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" lub status uchodźcy oraz stałe zamieszkiwanie w Polsce.

Renta socjalna 2026. Ile wyniesie?

Wskaźnik waloryzacji zaplanowany jest na poziomie 5,3 proc. Choć ostateczna liczba zależy od inflacji i wzrostu płac, już teraz można oszacować nowe stawki. Renta socjalna jest bezpośrednio powiązana z kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Oznacza to, że każda marcowa waloryzacja automatycznie podnosi obie te kwoty.

Obecnie renta socjalna wynosi 1 878,91 zł brutto, co daje około 1 709,81 zł na rękę. Od 1 marca 2026 roku kwota ta wzrośnie do 1978 zł brutto. Wzrost o 99 zł miesięcznie brutto oznacza, że w skali roku portfele seniorów i osób z niepełnosprawnościami zasilą kwoty wyższe o ponad 1180 zł. Ostateczna suma "na rękę" zależy od indywidualnych odliczeń składkowo-podatkowych.