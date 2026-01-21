Renta wdowia od 1 stycznia 2026. Co się zmieniło? Jak łączyć własne świadczenie z rentą po małżonku?

Celem regulacji w rencie wdowiej jest zapewnienie większej stabilności finansowej osobom uprawnionym poprzez ustanowienie nowej formuły naliczania świadczeń, ograniczonej jednak limitem dochodowym.

Renta wdowia 2026 - zasady. Nowy limit dochodowy i waloryzacja

Jedną z najbardziej znaczących zmian jest podwyższenie limitu dochodowego dla renty wdowiej, które nastąpi od 1 marca 2026 roku. Próg ten, wynikający z waloryzacji prognozowanej na poziomie 4,88 procent, wzrośnie do kwoty około 5911 złotych brutto. Jest to wartość odpowiadająca trzykrotności najniższej emerytury obowiązującej w danym okresie. Należy pamiętać, że do tego limitu wlicza się również szereg dodatków, takich jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki. Przekroczenie ustalonego progu dochodowego będzie skutkować pomniejszeniem jednego ze świadczeń, dlatego kluczowe jest śledzenie ostatecznej kwoty granicznej, która zostanie oficjalnie ogłoszona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pod koniec lutego 2026 roku.

Łączenie emerytury i renty wdowiej. Procentowe doliczanie drugiego świadczenia

Osoba, która nabyła prawo do renty rodzinnej, czyli wdowa lub wdowiec, może skorzystać z opcji łączenia tego świadczenia z przysługującą jej własną emeryturą lub rentą. W ramach nowych zasad, drugie, niższe świadczenie jest doliczane do pierwszego w określonej wysokości - do końca 2026 roku będzie to 15 procent jego wartości, a od 2027 roku wysokość ta wzrośnie do 25 procent. Procedura ubiegania się o tę formę wsparcia wymaga złożenia odpowiedniego wniosku w ZUS, w tym celu należy wykorzystać druk ERWD. Dostępne w internecie ankiety mogą pomóc zainteresowanym osobom w szybkim sprawdzeniu, czy kwalifikują się do otrzymania łączonych świadczeń. Warto jednak pamiętać, że nowe zasady nie gwarantują korzyści każdemu. W przypadku, gdy wysokość własnej emerytury jest niska, całkowita suma otrzymywanych świadczeń po przeliczeniu może okazać się niższa niż przed wprowadzeniem zmian.

Przeliczenie renty wdowiej. Mechanizm dostosowania do nowego limitu

Przeliczenie renty wdowiej następuje automatycznie w ślad za coroczną waloryzacją, której celem jest dostosowanie świadczeń do zmieniających się warunków ekonomicznych. Nadrzędną zasadą jest to, że łączna suma obu świadczeń, po ich zwaloryzowaniu, nie może przekroczyć nowego ustalonego limitu 5911 złotych brutto. W sytuacji, gdy łączna kwota świadczeń przekroczy ten limit, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zastosuje pomniejszenie, odejmując nadwyżkę od wyższego świadczenia. W procesie tym uwzględniana jest również waloryzacja emerytur, która ma miejsce od marca 2026 roku. Szacuje się, że wprowadzone modyfikacje przyniosą beneficjentom średnią korzyść w wysokości kilkuset złotych miesięcznie, a zmiany te dotkną pozytywnie około 900 tysięcy osób uprawnionych do renty.

Renta wdowia 2026 - jak działa mechanizm?

Renta wdowia to mechanizm pozwalający na łączenie własnej emerytury/renty ze rentą rodzinną po zmarłym małżonku, w systemie: 100 proc. jednego świadczenia + 15 proc. drugiego (od 2027 roku 25 proc.), z limitem sumy świadczeń (trzykrotność najniższej emerytury). Wdowa/wdowiec może wybrać opcję: pełna własna emerytura/renta i 15 proc. renty rodzinnej lub pełna renta rodzinna i 15 proc. własnej emerytury/renty.