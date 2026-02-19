Jak podaje "Financial Times" (FT), cytowanych także przez agencję Reuters, Christine Lagarde ma rozważać przedterminowe odejście z EBC jeszcze przed końcem swojej kadencji. Rzecznik EBC poinformował, że Lagarde jest w pełni skupiona na swoim zadaniu i nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie końca swojej kadencji.

"FT": Lagarde może odejść z EBC wcześniej

Lagarde dołączyła do EBC w listopadzie 2019 r. Poprzez wcześniejsze odejście chce umożliwić ustępującemu prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi i kanclerzowi Niemiec Friedrichowi Merzowi znalezienie nowego szefa jednej z najważniejszych instytucji UE.

Reklama

Według sondażu przeprowadzonego przez FT, potencjalnymi kandydatami na następcę, zostali uznani były prezes hiszpańskiego banku centralnego Pablo Hernándeza de Cosa i jego holenderskiego odpowiednika Klaasa Knota. Członkini zarządu EBC Isabel Schnabel wyraziła zainteresowanie tą posadą.

Decyzja Lagarde ma być następstwem decyzji prezesa francuskiego banku centralnego François Villeroya de Galhau, który ogłosił w tym miesiącu, że ustąpi ze stanowiska w czerwcu, 18 miesięcy przed końcem kadencji. Chociaż Villeroy de Galhau powiedział, że zdecydował się odejść, aby zaangażować się w działalność charytatywną, krytycy twierdzą, że Macron otworzył mu drogę do nowego wyboru.

Wybory prezydenckie we Francji, które odbędą się w kwietniu przyszłego roku, będą miały kluczowe znaczenie dla drugiej co do wielkości gospodarki strefy euro, a także dla całej Unii Europejskiej.

Reklama

Nominacja Lagarde na stanowisko prezesa EBC nastąpiła po tym, jak Macron i ówczesna kanclerz Niemiec Angela Merkel zawarli w 2019 r. zaskakujące porozumienie.

Uzgodniono, że Lagarde obejmie stanowisko prezesa EBC, a ówczesna minister obrony Niemiec Ursula von der Leyen zostanie przewodniczącą Komisji Europejskiej.

Christine Lagarde [SYLWETKA]

Lagarde to prawniczka z wykształcenia, specjalizująca się w prawie pracy i fuzjach oraz przejęciach. Ma jednak rozległe doświadczenie wyniesione również z sektora publicznego i francuskiego rządu, a przede wszystkim praktykę, gdy kierowała Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW).

Lagarde na początku lat 80. rozpoczęła współpracę z amerykańską kancelarią prawną Baker & McKenzie, gdzie w ciągu 25 lat przeszła wszystkie szczeble kariery. W 1999 roku jako pierwsza kobieta stanęła na czele rady zarządzającej firmy. Pod jej kierownictwem firma Baker & McKenzie zwiększyła przychód o połowę. Francuzka była też pierwszą kobietą na czele MFW, a jesienią, gdy obejmie stanowisko, będzie pierwszą kobietą kierującą Europejskim Bankiem Centralnym.

W 2005 roku weszła do rządu Dominique'a de Villepina, w którym odpowiadała za handel zagraniczny. Następnie, po objęciu prezydentury przez Nicolasa Sarkozy'ego, na miesiąc objęła tekę ministra rolnictwa i rybołówstwa, po czym w czerwcu 2007 roku stanęła na czele resortu gospodarki, finansów i przemysłu. Stała się w ten sposób pierwszą kobietą na stanowisku ministra finansów nie tylko we Francji, ale także w krajach G7.

Była szefową resortu finansów w latach jednego z największych kryzysów gospodarczych od czasów II wojny światowej. Dała się poznać jako zwolenniczka ściślejszego międzynarodowego nadzoru i wzmocnienia zarządzania gospodarczego w UE.

Lagarde jako 15-latka została wicemistrzynią Francji w pływaniu synchronicznym. Jest znana z elegancji. Ma dwóch dorosłych już synów. Jest wegetarianką i nie pije alkoholu.